Un ancien joueur de Chelsea sauvé des décombres en Turquie après le tremblement de terre

L’ancien attaquant de Chelsea et de Newcastle, Christian Atsu, a été sauvé des décombres d’un bâtiment effondré à la suite du tremblement de terre meurtrier qui a frappé la Turquie, a annoncé mardi la Fédération ghanéenne de football dans un message sur Twitter.

L’international ghanéen joue pour le club turc Hatayspor. Un porte-parole du club a déclaré lundi aux médias turcs qu’Atsu se trouverait dans un bâtiment détruit par le tremblement de terre de magnitude 7,8 et les répliques qui ont frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine. Le nombre de morts a grimpé au-dessus de 7 700 et devrait encore augmenter.

Le lieu et l’état d’Atsu n’ont pas été confirmés du jour au lendemain jusqu’à ce que la FA du Ghana publie une mise à jour sur son site Twitter officiel mardi en disant: “Nous avons reçu des nouvelles positives selon lesquelles Christian Atsu a été sauvé avec succès.”

Atsu recevait un traitement mais la GFA n’a donné aucun détail sur les blessures.

Atsu, 31 ans, a rejoint Hatayspor, qui est basé dans la ville méridionale d’Antakya, l’année dernière.

Le séisme a frappé tôt lundi et était centré dans la province de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie. Elle a été ressentie jusqu’au Caire en Égypte. Plusieurs répliques ont causé plus de destruction.

Plus tard mardi, le club de deuxième division Yeni Malatyaspor a confirmé que le gardien Ahmet Eyup Turkaslan, 28 ans, était décédé suite au tremblement de terre.

Plus de 6 000 bâtiments se sont effondrés rien qu’en Turquie et les sauveteurs se précipitent pour retrouver des survivants par des températures glaciales. Selon des responsables, pas moins de 1 500 bâtiments ont été détruits dans la province de Hatay, juste au sud-ouest de l’épicentre du tremblement de terre et où est basé le club Hatayspor.

Reportage de l’Associated Press.

