Un ancien ingénieur de Tesla construit des robots Aigen pour éliminer les mauvaises herbes sans pesticides

Fondateurs d’Aigen : Rich Wurden (CTO) et Kenny Lee (PDG) Avec l’aimable autorisation d’Aigen

L’Aigen Element ressemble à une table à dessin sur des pneus robustes. Il se déplace en continu à environ deux miles par heure sur les terres agricoles, en utilisant un système de vision par ordinateur avancé pour identifier les cultures et les envahisseurs botaniques indésirables. Avec des bras robotiques à deux axes positionnés près du sol, l’Element peut écarter les mauvaises herbes où elles se dessèchent avant qu’elles ne puissent faire pousser des graines et se propager. Les robots, qui sont utilisés dans une flotte dimensionnée pour répondre aux besoins d’une opération de croissance particulière, fonctionnent en continu pendant 12 à 14 heures à la fois et n’ont jamais besoin d’être branchés. Ils sont équipés d’une batterie au lithium fer phosphate, comme ainsi que des panneaux solaires flexibles plus légers que ceux généralement utilisés sur les toits. Ils peuvent même fonctionner dans l’obscurité pendant environ quatre heures, ou six heures sous une pluie légère à modérée, le tout sans les émissions associées aux équipements agricoles à moteur diesel. La société derrière les robots, Aigen, a été fondée par Rich Wurden, un ancienTesla ingénieur, avec l’ancien chef de produit Proofpoint Kenny Lee en 2020. Selon les données les plus récentes disponibles auprès de la Agence américaine de protection de l’environnement, L’utilisation de pesticides aux États-Unis a atteint plus de 1,1 milliard de livres par an en 2012, les herbicides représentant près de 60% de cela. Le glyphosate était l’ingrédient actif le plus utilisé cette année-là, avec 270 à 290 millions de livres utilisées à l’époque, et ce depuis 2001. Réduire la dépendance excessive des producteurs aux pesticides et l’utilisation massive de produits chimiques dans l’approvisionnement alimentaire mondial est d’une importance personnelle pour Wurden et Lee. Les fondateurs et plusieurs employés de leur équipe de 15 personnes ont surmonté d’importants problèmes de santé associés à l’exposition aux pesticides.

L’Aigen Element utilise la vision par ordinateur pour repérer et éliminer les mauvaises herbes sans pesticides. Avec l’aimable autorisation d’Aigen

Wurden, qui est le CTO d’Aigen, vient d’une famille d’agriculteurs qui cultivaient des betteraves à sucre dans le Minnesota. Maintenant, dit-il, la ferme de sa famille cultive du sorgho et du soja. produit « Mon pancréas a soudainement cessé de produire de l’insuline quand j’avais 15 ans », a-t-il déclaré. Il a toujours soupçonné que l’exposition aux pesticides, qui est associée à un risque plus élevé de diabète, était un facteur. En tant que diabétique de type 1, il vit chaque jour avec une pompe à insuline et la santé environnementale en tête depuis son diagnostic. Avant de devenir entrepreneur, Wurden a travaillé comme ingénieur en mécanique et sur la technologie des batteries chez Tesla, aidant à créer la batterie que l’on trouve dans les véhicules les plus vendus de la société, les modèles 3 et Y et la berline phare de la modèle S. Il a ensuite rejoint une startup de navigation électrique appelée Pure Watercraft à Seattle, où il dit avoir attrapé quelque chose du bug de démarrage. Lee, qui est le PDG d’Aigen, a surmonté un lymphome non hodgkinien dans sa jeunesse et dit qu’il s’intéresse à la fois à la santé personnelle et planétaire après une carrière dans la cybersécurité, où il s’est davantage concentré sur la création d’Internet un endroit plus sûr pour tous. (Lee était co-fondateur de Weblife.io, qui a été acquis par Proofpoint dans le cadre d’un accord évalué à environ 60 millions de dollars en 2017.) Wurden et Lee se sont rencontrés sur une chaîne Slack appelée Work on Climate, où des vétérans de l’industrie technologique ont discuté de la manière de faire pivoter ou de développer leur carrière tout en luttant contre la crise climatique.

Collecte de données pour analyser les ravageurs et l’eau

Les agriculteurs veulent pouvoir identifier exactement quand et où les insectes apparaissent afin de pouvoir éliminer ceux qui présentent un risque, par exemple. Ils veulent également des analyses liées à l’irrigation, qui leur indiqueraient si leurs plantes reçoivent suffisamment d’eau et si certaines parties du champ peuvent avoir besoin de plus d’irrigation que d’autres. En règle générale, une flotte de robots Element passait continuellement sur le terrain, recueillant des données à chaque fois. Actuellement, le système peut fournir ce que les agriculteurs appellent un « comptage des peuplements », en analysant le nombre de plantes saines dans le champ. L’Aigen Element fonctionne à l’énergie solaire et éolienne, complètement hors du réseau électrique. Il exécute également son logiciel d’analyse et d’apprentissage automatique sur l’appareil, plutôt que dans le cloud. Pour cette raison, a déclaré Lee, la société a le potentiel de fournir aux agriculteurs des analyses de cultures plus approfondies. « Pendant que nous prenons des mesures de désherbage, nous pouvons faire d’autres choses qu’aucun autre agtech ne peut faire parce que nous sommes mobiles sur le terrain. »

Les robots agricoles d’Aigen fonctionnent à l’énergie solaire et éolienne, avec une batterie au lithium fer phosphate. Avec l’aimable autorisation d’Aigen