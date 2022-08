Un ancien ingénieur de la ville de Kelowna affirme que la municipalité «cache la vérité» et a l’intention de se présenter au conseil

Peter Truch affirme que la ville a caché des informations aux résidents et manque de transparence dans la façon dont elle traite les affaires de la ville.

Il prévoit impliquer l’ombudsman de la Colombie-Britannique dans le cadre de sa campagne pour le conseil municipal.

“Pour enquêter et découvrir la vérité sur les raisons pour lesquelles la haute direction et le conseil de la ville s’abstiennent de divulguer des informations”, affirme Truch.

Il dit que la transparence de projets de transport d’une valeur de 250 millions de dollars reste sans réponse après plus d’un an, et il semble que les niveaux de sécurité de base soient compromis, avec des décès dans les pistes cyclables et la couverture du personnel d’incendie des complexes de grande hauteur ne répondant pas aux meilleures pratiques de l’industrie de la lutte contre les incendies.

En janvier 2022, Truch a envoyé une lettre aux médias suggérant que le contribuable sera responsable de la totalité du coût de 31 millions de dollars pour construire à quatre voies une section de Glenmore Road dans le cadre du plan directeur des transports 2040.

Truch affirme également que le personnel de la ville, de concert avec le conseil, continue de cacher des documents publics sur demande, ignore les principales infrastructures et les besoins opérationnels, et empêche le personnel de niveau intermédiaire et subalterne de communiquer directement avec les résidents.

« Il est clair comme le jour maintenant que Kelowna a besoin d’une voix qui sait ce qui se passe ici, une voix qui connaît les processus municipaux et les exigences légales », ajoute Truch. “Ayant travaillé comme employé de la ville, je suis cette personne.”

Truch s’est présenté pour le Parti vert dans la circonscription de Kelowna Ouest lors des élections provinciales de 2020, terminant à la troisième place derrière les candidats libéraux et néo-démocrates.

