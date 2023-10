Un ancien ingénieur de FTX raconte au jury sa réunion paniquée sur le toit avec SBF

Dans son témoignage lundi après-midi, l’ancien chef de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh, a parlé à un jury de Manhattan de deux réunions individuelles qu’il a tenues avec Sam Bankman-Fried l’année dernière pour discuter de l’état désastreux des finances de la société de cryptographie.

Singh, qui a rejoint le fonds spéculatif Alameda Research en 2017, puis a contribué à la construction de la bourse FTX deux ans plus tard, a déclaré qu’il aurait tout au plus une seule réunion privée avec Bankman-Fried par an, il était donc rare qu’il obtienne autant. passer du temps seul avec le patron.

Singh a déclaré qu’il avait demandé un rendez-vous à la suite d’un échange de SMS qu’il avait eu en juin 2022 avec Caroline Ellison, qui dirigeait Alameda, et Gary Wang, co-fondateur de FTX. Le trio a eu une conversation Signal appelée #organisation pour discuter des coûts élevés de relations publiques pour FTX si les problèmes financiers d’Alameda étaient rendus publics. Au cours de cet échange, Singh a déclaré avoir appris de Wang qu’Alameda empruntait 13 milliards de dollars à FTX.

Jusque-là, a déclaré Singh, il pensait que les actifs de FTX étaient supérieurs à ses passifs. Pour discuter de la question, Singh a déclaré que lui et Bankman-Fried s’étaient rencontrés sur le toit-terrasse luxuriant de l’Orchid, le bâtiment résidentiel des Bahamas où l’équipage de FTX et d’Alameda avait eu une conversation. Appartement de 11 500 pieds carrés.

Singh coopère avec l’accusation dans le cadre d’un accord de plaidoyer qu’il a accepté en février. À l’époque, Singh avait plaidé coupable à six chefs d’accusation, dont complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et complot en vue de violer les lois sur le financement des campagnes électorales. Bankman-Fried fait face à sept accusations de fraude criminelle et risque la prison à vie. Il a plaidé non coupable.

Au cours d’une conversation qui, selon Singh, a duré entre une heure et une heure et demie, Bankman-Fried s’est allongé sur une chaise longue blanche. Singh a déclaré qu’il avait commencé la conversation en disant: « Caroline est vraiment paniquée par la situation de NAV, et moi aussi. » La valeur liquidative fait référence à la valeur liquidative, ou à la valeur des actifs moins le passif.