Un ancien ingénieur d’Apple accusé d’avoir volé des secrets commerciaux sur la technologie des voitures autonomes

Le ministère américain de la Justice a déclaré mardi avoir accusé un ancien ingénieur d’Apple Inc. d’avoir tenté de voler la technologie de l’entreprise liée aux systèmes autonomes, y compris les voitures autonomes, puis de s’être enfui en Chine.

L’affaire faisait partie des cinq annoncées mardi visant à contrer les efforts visant à acquérir illégalement la technologie américaine par des pays comme la Russie et la Chine. Ces actions ont été les premières annoncées par une « force de frappe » formée en février en partie pour éloigner les technologies sensibles des adversaires étrangers.

L’ancien ingénieur d’Apple, identifié comme Weibao Wang, 35 ans, résidait auparavant à Mountain View, en Californie, et a été embauché par Apple en 2016, selon un acte d’accusation d’avril rendu public mardi.

En 2017, il a accepté un emploi aux États-Unis dans une entreprise chinoise travaillant au développement de voitures autonomes avant de démissionner d’Apple, mais a attendu environ quatre mois avant d’informer Apple de son nouvel emploi, selon l’acte d’accusation.

Après son dernier jour chez Apple, la société a découvert qu’il avait accédé à de grandes quantités de données propriétaires dans les jours précédant son départ, a déclaré le ministère américain de la Justice.

Des agents fédéraux ont fouillé son domicile en juin 2018 et ont trouvé « de grandes quantités » de données d’Apple, a-t-il déclaré. La nuit même où la recherche a été effectuée, Wang a pu voler de l’aéroport international de San Francisco à Guangzhou, en Chine, avec un billet aller simple.

Le ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué que Wang aurait volé ou tenté de voler six catégories de secrets commerciaux. Chacun est passible d’une peine légale maximale de 10 ans de prison et d’une amende de 250 000 $ US.

Le département n’a pas identifié l’entreprise qui a offert le travail à Wang. Il a été identifié dans les médias depuis son départ des États-Unis comme le responsable de la conduite automatisée chez Jidu, une entreprise de véhicules électriques contrôlée par Baidu et cofinancée par le constructeur automobile chinois Geely.

Le projet Titan est en préparation depuis longtemps

Les efforts automobiles d’Apple, connus sous le nom de Project Titan, se sont déroulés de manière inégale depuis 2014, lorsque l’entreprise a commencé à concevoir un véhicule à partir de zéro. Un rapport de décembre indiquait qu’Apple avait reporté le lancement prévu de la voiture. Des rapports déposés auprès de l’État de Californie montrent qu’Apple teste des véhicules sur les routes de l’État.

Apple a refusé de commenter l’affaire.

« Nous restons vigilants dans l’application des lois américaines pour arrêter le flux de technologies sensibles vers nos adversaires étrangers », a déclaré Matt Olsen, chef de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice, lors d’une conférence de presse. « Nous nous engageons à faire tout notre possible pour empêcher que ces outils avancés ne tombent entre les mains d’adversaires étrangers. »

Le sous-procureur général Lisa Monaco, la deuxième responsable du département, a déclaré en février que la « force de frappe » était un effort conjoint avec le département américain du Commerce pour protéger la technologie américaine des adversaires étrangers et d’autres menaces à la sécurité nationale. Monaco a déclaré à l’époque que les États-Unis « riposteraient aux adversaires qui tenteraient de siphonner notre technologie la plus avancée et d’attaquer aujourd’hui les menaces à la sécurité nationale de demain ».

Deux des cas annoncés mardi concernaient le démantèlement de réseaux d’approvisionnement présumés créés pour aider les services militaires et de renseignement russes à obtenir des technologies sensibles. Deux cas, dont celui de Wang, étaient liés à d’anciens ingénieurs en logiciel qui auraient volé le code source d’entreprises technologiques américaines pour le commercialiser auprès de concurrents chinois.

Le cinquième cas concernait un réseau chinois créé pour fournir à l’Iran des matériaux utilisés dans des armes de destruction massive et des missiles balistiques.

L’année dernière, le département du Commerce a imposé de nouveaux contrôles à l’exportation sur les composants informatiques et semi-conducteurs avancés dans le cadre d’une manœuvre visant à empêcher la Chine d’acquérir certaines puces.