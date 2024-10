Un ancien homme politique risque au moins 20 ans de prison pour le meurtre d’un journaliste de Las Vegas

LAS VEGAS– Un ancien homme politique démocrate de la région de Las Vegas doit apprendre mercredi combien de temps il purgera dans la prison de l’État du Nevada après avoir été reconnu coupable du meurtre d’un journaliste d’investigation qui avait écrit des articles critiquant sa conduite au pouvoir et révélant une relation intime avec une collègue.

Un jury en août Robert Telles reconnu coupable de meurtre pour avoir tendu une embuscade et tué le journaliste du Las Vegas Review-Journal Jeff German devant le domicile de German pendant le week-end de la fête du Travail 2022. Le jury a fixé la peine de Telles à 20 ans à perpétuité, et un juge peut invoquer mercredi plusieurs améliorations de la peine pour porter le minimum à 28 ans. ans avant que Telles, 47 ans, ne devienne éligible à la libération conditionnelle.

Allemand, 69 ans, passé 44 ans couvrant la criminalité, les tribunaux et la corruption à Las Vegas. Au moment de la mort de German, Telles était l’administrateur élu d’un bureau du comté de Clark qui gère les affaires de succession et d’homologation non réclamées.

Telles a perdu sa primaire pour un second mandat après les histoires de German en mai et juin 2022 décrites troubles et intimidations au bureau de l’administrateur/tuteur public du comté de Clark et une relation amoureuse entre Telles et une employée. Son permis d’avocat a été suspendu suite à son arrestation.

La police a demandé l’aide du public pour identifier une personne capturée sur une vidéo de sécurité du quartier conduisant un SUV marron et marchant tout en portant un large chapeau de paille qui cachait son visage et une chemise à manches longues orange surdimensionnée. La procureure Pamela Weckerly a montré des images de la personne vêtue d’orange se glisser dans la cour latérale où German a été poignardé, lacéré et laissé mort.

Chez Telles, la police a trouvé un SUV marron, des morceaux découpés d’un chapeau de paille et une chaussure de sport grise qui ressemblaient à ceux portés par la personne vue sur la vidéo du quartier. Les autorités n’ont trouvé ni la chemise à manches longues orange ni l’arme du crime.

Telles a témoigné pendant plusieurs heures décousues lors de son procès, admettant pour la première fois que les informations faisant état de la romance au bureau étaient vraies. Il a nié avoir tué German et a déclaré avoir été « piégé » par un vaste complot impliquant une société immobilière, la police, des analystes ADN, d’anciens collègues et d’autres. Il a déclaré au jury qu’il avait été victime de sa lutte contre la corruption.

« Je ne suis pas le genre de personne qui poignarderait quelqu’un. Je n’ai pas tué M. German », a déclaré Telles. « Et c’est mon témoignage. »

Mais les preuves contre Telles étaient solides – y compris son ADN sous les ongles de German. Le procureur Christopher Hamner a déclaré que Telles accusait German d’avoir détruit sa carrière, ruiné sa réputation et menacé son mariage.

Telles a déclaré au jury qu’il s’était promené et s’était rendu dans un gymnase au moment où German avait été tué. Mais les preuves ont montré que la femme de Telles lui avait envoyé des SMS à peu près au même moment où il était tué, lui demandant : « Où es-tu ? Les procureurs ont déclaré que Telles avait laissé son téléphone portable à la maison afin de ne pas pouvoir le retrouver.

Le jury a délibéré pendant près de 12 heures réparties sur trois jours avant de déclarer Telles coupable. Le panel a entendu le témoignage douloureux du frère et des deux sœurs de German, ainsi que les appels émotionnels à la clémence de l’épouse, de l’ex-femme et de la mère de Telles, avant de décider que Telles pourrait être éligible à la libération conditionnelle.

La juge Michelle Leavitt du tribunal de district du comté de Clark peut ajouter jusqu’à huit ans à la peine de Telles pour utilisation d’une arme mortelle lors d’un homicide volontaire, délibéré et prémédité ; parce que l’allemand avait plus de 60 ans ; et pour avoir attendu avant l’attaque.

German a été le seul journaliste tué aux États-Unis en 2022, selon le Comité pour la protection des journalistes, basé à New York. L’organisation à but non lucratif possède des registres de 17 travailleurs des médias tué aux États-Unis depuis 1992.

Katherine Jacobsen, coordinatrice du programme États-Unis, Canada et Caraïbes au sein du comité, a déclaré en août que la condamnation de Telles envoyait « un message important selon lequel l’assassinat de journalistes ne sera pas toléré ».

L’avocat de Telles, Robert Draskovich, a déclaré que Telles avait l’intention de faire appel de sa condamnation.