Un ancien homme de Spring Grove purgeant la prison à vie pour avoir tué sa petite amie en 1992 cite de nouveaux tests ADN en mouvement – ​​Shaw Local

Les avocats cherchent à faire re-tester l’ADN à partir de preuves liées à une condamnation pour meurtre vieille de plusieurs décennies d’un ancien homme de Spring Grove qui est également un ancien policier et pompier / ambulancier du comté de Lake.

John Cumbee, 63 ans, qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité au centre correctionnel de Sheridan, a été reconnu coupable lors de deux procès distincts pour le meurtre de sa petite amie de 21 ans, Kathy Twarowski, le 5 mai 1992.

Son corps a été retrouvé à 6h45 le lendemain matin, dans le siège du conducteur de son Geo Tracker sur Rabine Drive à Spring Grove à environ deux miles de sa maison de Fox Lake, selon la motion et une histoire du Chicago Tribune à l’époque.

Elle avait quitté le domicile de ses parents la veille vers 20h30, selon la requête.

La zone où elle a été retrouvée morte était une allée privée près de Rabine Construction où Cumbee avait travaillé à temps partiel, selon un document déposé dans le cadre d’un appel en 2006.

Larry Blum, un médecin agréé spécialisé en médecine légale, a déterminé que sa cause de décès était une lésion cérébrale résultant de plusieurs coups à la tête causés par un « instrument en forme de tige de métal lourd », selon la requête.

Cumbee a été accusé d’avoir matraqué Twarowski avec un tisonnier dans la maison de Spring Grove où le couple vivait autrefois ensemble.

Un médecin légiste a témoigné au procès que les particules noires trouvées dans son crâne ne correspondaient pas au tisonnier trouvé et testé par les enquêteurs au domicile de Cumbee. Un autre témoin a déclaré que ses blessures n’étaient pas causées par un tisonnier mais « un long objet cylindrique non identifié », selon la requête.

Cumbee a été reconnu coupable par un jury du comté de McHenry le 1er mai 1993. Le verdict a été annulé en appel par la Cour d’appel du deuxième district. Les juges d’appel ont conclu que le juge de première instance n’avait pas correctement informé les jurés du lieu de l’affaire, selon un article du Northwest Herald et des documents judiciaires.

Il a ensuite fait face à un nouveau jury qui l’a reconnu coupable le 3 août 2002 et il a été condamné à la prison à vie.

En 2006, la cour d’appel a confirmé la deuxième condamnation de Cumbee.

La requête déposée au palais de justice du comté de McHenry le 25 mai par des avocats de l’Illinois Innocence Project indique que le procureur de l’État du comté de McHenry ne s’oppose pas à la requête.

Cumbee, qui avait travaillé comme policier, pompier et ambulancier dans le comté de Lake, a clamé son innocence.

Le couple a commencé à se fréquenter en septembre 1989. Au moment de sa mort, Twarowski vivait avec ses parents.

De nombreux objets ont été trouvés et testés sur son corps et le véhicule, notamment des éraflures d’ongles, des poils, des fibres et du sang. Un kit de viol a également été réalisé, selon la requête.

« Malgré la grande quantité de preuves potentielles qui ont été collectées et traitées, aucun des ADN associés au corps de Mme Twarowski ou à son Geo Tracker n’était statistiquement cohérent avec l’ADN de M. Cumbee », ont écrit les avocats dans la requête.

La requête indiquait en outre que ces objets et d’autres, y compris le sang et la salive de Cumbee – ainsi que des objets trouvés dans la maison de Spring Grove, notamment des morceaux de tapis, une baignoire, une serviette, un évier, une serviette à main, une corbeille à papier – avaient été testés avant « les progrès actuels dans La technologie de l’ADN.

Les enquêteurs ont effectué des tests de luminol sur les articles ménagers de Cumbee qui, bien qu’ils aient été testés positifs pour le sang, sont décrits dans la requête comme un « test présomptif pour le sang et non un test de confirmation ».

« Le test peut également réagir à des substances autres que le sang telles que le cuivre, les alliages de cuivre et certains agents de blanchiment », selon la motion.

Les enquêteurs ont ajouté que les tests au luminol et à la phénolphtaléine utilisés à l’époque « sont des tests de dépistage qui ne pouvaient pas être concluants ».

Lorsque des serviettes, des morceaux de tapis et d’autres articles ménagers ont été envoyés à un expert en sciences médico-légales qui les a testés pour un « test de confirmation », ils étaient négatifs pour le sang, selon la motion.

« Plus de 30 ans se sont écoulés depuis le meurtre de Mme Twarowski et la collecte de preuves ADN », ont déclaré les avocats dans la requête. « M. Cumbee demande des tests ADN médico-légaux post-condamnation sur des preuves où la technologie pour les tests demandés n’était pas disponible au moment de son procès.

Les tentatives de commentaires du bureau du procureur de l’État vendredi n’ont pas été couronnées de succès dans l’immédiat.

La requête est fixée pour une audience sur le statut mardi au palais de justice du comté de McHenry.