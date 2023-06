Un ancien homme de New Lenox collabore sur un livre de photographies rares de célébrités – Shaw Local

NEW LENOX – Alors qu’elle travaillait sur un livre sur « The Sound of Music », Angela Cartwright a parcouru les archives de la 20th Century Fox à la recherche de photos d’elle-même et des six autres acteurs qui jouaient les enfants Von Trapp.

Dans sa recherche, Cartwright – maintenant photographe – a trouvé boîte après boîte de photos de continuité, qui sont des images fixes professionnelles que les réalisateurs ont consultées pour s’assurer que les cheveux, la garde-robe et le maquillage correspondent d’une scène à l’autre. La qualité irréprochable de ces photos, que le grand public n’était jamais censé voir, l’a frappée.

Ne serait-il pas cool, pensa Cartwright, de partager enfin ces belles photos des coulisses avec le monde ?

Cartwright a donc contacté un « cinéphile » et ami acteur – l’ancien résident de New Lenox, Tom McLaren, qui a grandi en regardant « Lost in Space » et a rencontré Cartwright lors d’une convention « Lost in Space » en 1998 – pour collaborer avec elle sur un livre mettant en vedette ces Photos.

Le résultat est « Styling the Stars: Lost Treasures from the Twentieth Century Fox Archive », un livre de table basse avec une mise en avant par l’acteur Maureen O’Hara. Sur ces 304 pages se trouvent de rares photos de continuité de The Golden Era, a déclaré McLaren, ainsi que plusieurs stars de la télévision – telles que Barbara Eden et Farrah Fawcett – lorsqu’elles étaient actrices de cinéma pour Fox.

Les années 1970 ont fourni un point logique pour terminer le livre, a déclaré McLaren.

« Ce type de photo de continuité a changé dans les années 70, avec le passage aux Polaroids puis, finalement, au numérique », a déclaré McLaren. « Ce livre se concentre sur les négatifs et les transparents de 1930 au début des années 1970. Les polaroïds ne sont pas de bonne qualité. Ils se détériorent avec le temps et n’ont pas de points négatifs.

Parce que passer au crible ces photos était une entreprise si énorme – 20th Century Fox a environ 8 millions « d’images uniques » dans les archives – Cartwright avait besoin d’un co-auteur détaillé et bien organisé, quelqu’un rempli de connaissances et d’amour pour cette époque du cinéma. . McLaren avait ces qualités, a-t-elle déclaré.

De plus, McLaren venait de commencer une carrière d’acteur, donc entre les emplois, il avait du temps libre pour ce que Cartwright appelait «un projet passionnel».

McLaren, qui apparaît dans « L’exorcisme de Molly Hartley » de la 20th Century Fox, qui sortira en 2015, a déclaré qu’il était heureux d’accepter le rêve d’un cinéphile de passer au crible des photos de grands noms d’Hollywood faisant leur travail.

« C’est comme s’ils étaient sur le point d’aller devant la caméra et de commencer à jouer », a déclaré McLaren.

Après avoir obtenu l’autorisation d’accéder aux archives de leur livre, Cartwright a déclaré qu’elle et McLaren avaient rédigé une liste de souhaits de photos d’acteurs et de films et avaient commencé à rechercher et à cataloguer. Les archives elles-mêmes sont quelque chose à voir, a déclaré McLaren, car elles sont remplies de documents dans des classeurs pliables.

« Les archives se trouvent dans l’un des bâtiments du lot, au niveau inférieur, dans une belle installation à température contrôlée », a déclaré McLaren. « Lorsque vous voulez rechercher un film, vous commencez à dérouler le cabinet. »

Une grande partie de ce matériel, a déclaré McLaren, n’avait pas été touché depuis qu’il avait été stocké pour la première fois. Parfois, la paire devait choisir parmi plusieurs images, a déclaré Cartwright. Le projet a également eu ses déceptions, a déclaré Cartwright, comme ouvrir une boîte et découvrir que l’eau avait endommagé son contenu.

« C’était un défi de faire cela car rien de tout cela n’était informatisé », a déclaré McLaren. « Nous devions mettre nos petits gants blancs pour manipuler les négatifs et les transparents et les tenir à la lumière. »

Surtout, Cartwright et McLaren se sont retrouvés avec de délicieuses candides de nombreuses stars emblématiques : Lauren Bacall, Shirley Temple, Charlton Heston, Marlon Brando, Robert Wagner, Eleanor Parker, Marilyn Monroe, Joan Crawford, Clark Gable, Vivien Leigh, Peter O’Toole, Cary Grant, Bette Davis, Audrey Hepburn et Doris Day.

« Vous pouvez voir sur certaines des images que les acteurs font le clown ou ont l’air sérieux comme » OK, faites juste la photo « », a déclaré Cartwright. « Certains d’entre eux retournent dans leurs loges avec une tasse de café à la main, entre les scènes, essayant de mémoriser des répliques. Vous pouvez presque entendre le maquillage dire: « Hé, tiens-toi debout pendant que je prends une photo. » ”

Bien sûr, « Styling with the Stars » a 11 pages présentant le « Sound of Music », a déclaré Cartwright.

« C’était beaucoup trop difficile à réduire », a déclaré Cartwright. « Il y a toujours Chris [Plummer] et il y a toujours Julie [Andrews], mais le gars qui a joué Rolfe n’est généralement pas dans les livres et je ne sais pas pourquoi. C’est un personnage tellement central.

« Styling the Stars: Lost Treasures from the Twentieth Century Fox Archive » est disponible sur www.amazon.com.