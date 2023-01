Un ancien homme de Liverpool dit aux Reds de faire un geste surprise pour Joelinton de Newcastle

Ancien Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) le milieu de terrain Dietmar Hamann pense que son ancien club devrait envisager de signer Joelinton de Newcastle (s’ouvre dans un nouvel onglet) résoudre leurs problèmes au centre du parc.

Encore une fois, les Reds ont montré un centre inquiétant en perdant 3-1 à Brentford (s’ouvre dans un nouvel onglet) le lundi; c’était leur cinquième défaite en 17 matches de championnat cette saison et cela signifie qu’ils ont déjà perdu plus de points que sur l’ensemble de la saison 2021/22 (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Des questions persistent quant à savoir si le département du milieu de terrain des champions de Premier League 2019/20 est assez bon – après avoir fait un seul ajout là-bas l’été dernier avec la signature du prêt d’Arthur, qui est blessé depuis octobre.

Thiago était la dernière signature permanente du milieu de terrain de Liverpool lorsqu’il a rejoint le Bayern Munich (s’ouvre dans un nouvel onglet) il y a plus de deux ans – et Hamann s’est demandé si lui et son coéquipier Fabinho étaient assez robustes pour les Reds en ce moment.

Clairement un fan de Joelinton – qui a connu une nouvelle vie depuis qu’il a été converti d’attaquant en milieu de terrain par le patron de Newcastle Eddie Howe la saison dernière – l’ex-international allemand Raconté parlerSPORT (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“J’ai toujours regardé un joueur comme Joelinton; je pense qu’ils ont besoin d’une présence physique au milieu de terrain.

“Je pense qu’ils ont beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Ils sont tous assez similaires ; ils peuvent tous manier le ballon ; ils sont techniquement très doués – mais je pense aussi qu’ils ont besoin d’une présence physique, surtout en Premier League.

“Si Fabinho ne décroche pas, je dirais [Liverpool need] un milieu de terrain défensif et quelqu’un qui marque un but du milieu de terrain.”

La défaite contre Brentford laisse Liverpool sixième de la Premier League avant le match nul du troisième tour de la FA Cup samedi à domicile contre les Wolves (s’ouvre dans un nouvel onglet).