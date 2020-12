Ian Crawford de High Wycombe, sur la photo, avait 13 ans lorsqu’il a violé sa première victime, une fille de neuf ans, dans les années 1950 à Manchester. Il a attaqué sa deuxième victime, âgée de 10 ans, dans les années 1960 et 1970

Un ancien homme de la RAF qui a soumis deux enfants à des années d’abus sexuels «troublants et scandaleux» a été emprisonné.

Les deux victimes d’Ian Crawford ont attendu un demi-siècle pour obtenir justice, mais ont maintenant vu le violeur mis derrière les barreaux pendant 20 ans.

Crawford, 76 ans, n’avait que 13 ans lorsqu’il a violé pour la première fois une fillette de neuf ans.

Cette campagne d’abus a duré des années et n’a été révélée que des décennies plus tard, lorsque la victime avait la soixantaine.

La deuxième victime de Crawford était âgée de 10 ans lorsqu’il a commencé à l’agresser sexuellement.

Il a violé l’enfant «à plusieurs reprises» pendant plusieurs années avant de quitter Trafford et de ne plus jamais avoir de contact avec elle.

Crawford – qui continue de nier toutes les infractions – a été reconnu coupable de neuf chefs d’accusation distincts de viol d’un enfant à la Crown Court de Minshull Street à Manchester.

Il a été condamné à six ans de prison pour les chefs d’accusation concernant la première victime, à purger consécutivement à 14 ans pour les chefs d’accusation de la deuxième victime – au total 20 ans, avec une période de licence prolongée d’un an concurrente pour chaque chef d’accusation.

Kayleigh Wiggins, de la Division de la protection publique et des crimes graves de la police du Grand Manchester, a rendu hommage à « l’immense bravoure et la détermination » des deux victimes.

« Ce avec quoi ils ont dû vivre pendant tout ce temps est totalement incompréhensible, mais ils ont été magnifiques tout au long de cette enquête en témoignant et en persévérant tout au long pour s’assurer que les atrocités vraiment vulgaires de ce monstre soient reconnues par le tribunal et que la justice a été rendue », a-t-elle déclaré.

«Je n’ai jamais tout à fait vu un cas aussi inquiétant et scandaleux de cette nature et Crawford était un homme libre bien trop longtemps avant ce verdict; il est grand temps qu’il soit reconnu comme le prédateur sexuel qu’il est, peu importe depuis combien de temps cela s’est produit.

«Ces femmes ont été soumises aux expériences les plus traumatisantes, odieuses et humiliantes en tant que petites filles et cela les a affectées à vie.

« J’exhorte tous ceux qui sont particulièrement touchés par cette affaire à tirer parti du courage de ces deux femmes et à contacter la police dans la plus stricte confidentialité. »

Le Crown Court de Minshull Street a appris comment Crawford, de High Wycombe, avait soumis les deux filles à des années d’abus sexuels.

Ses infractions ont duré plusieurs années entre les années 50, 60 et 70.

Sa première victime a été abusée sexuellement par Crawford pendant des années avant de la violer pour la première fois, alors qu’elle n’avait que neuf ans et qu’il en avait 13.

La victime a décrit au jury comment l’infraction s’est déroulée malgré son extrême bouleversement et sa détresse visible, selon la police.

Ce n’est que lorsque Crawford a quitté le Grand Manchester pour rejoindre la RAF que la jeune fille a cessé d’être régulièrement violée par lui.

Lorsque Crawford est retourné à Trafford dans les années 1960, il a commencé à agresser sexuellement sa deuxième victime, alors âgée de 10 ans.

Elle a été violée à plusieurs reprises pendant plusieurs années avant que Crawford ne quitte la région et n’ait plus jamais eu de contact avec elle.

La cour de la Couronne de Minshull Street à Manchester, sur la photo, a appris que la police avait été alertée de l’infraction de Crawford en 2018 lorsque l’une des victimes s’est manifestée à la suite d’une publicité à la radio offrant un soutien aux victimes d’abus sexuels

La police a pris connaissance de l’infraction de Crawford en 2018, lorsque la première victime a entendu une publicité à la radio pour un programme de soutien aux victimes d’abus sexuels appelé « Truth Project ».

Elle a révélé ses horribles épreuves au projet et GMP a lancé une enquête.

Crawford a été interrogé pour la première fois en juillet 2018 et a nié toutes les allégations.

Plus tard cet été-là, la deuxième victime s’est présentée pour parler des expériences traumatisantes qu’elle avait subies par Crawford.

Après avoir donné son compte aux détectives, Crawford a de nouveau été arrêté.

Il a donné une interview sans commentaire.

Crawford a été inculpé en 2019 et a nié toutes les infractions.

Son cas a été retardé en raison d’une épidémie de COVID-19.

Mais il a été reconnu coupable le 30 novembre de neuf chefs d’accusation de viol d’un enfant de moins de 13 ans.

Un porte-parole de la NSPCC a déclaré: « L’impact des campagnes prolongées d’abus de Crawford a affecté ses deux victimes pendant plus de cinq ans.

des décennies, mais grâce à leur courage, il a maintenant fait face à la justice.

« Cette affaire montre que quel que soit le moment où un incident a eu lieu, la recherche de soutien peut être la première étape pour s’assurer que les agresseurs comme Crawford soient tenus responsables de leurs terribles infractions, et nous espérons que ces femmes courageuses reçoivent maintenant le soutien dont elles ont besoin. »