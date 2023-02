Un ancien haut fonctionnaire entre dans la course présidentielle de 2024

Avec un soutien à un chiffre dans les sondages actuels, Nikki Haley devra faire face à une bataille difficile contre Donald Trump

L’ancienne ambassadrice des États-Unis à l’ONU, Nikki Haley, a annoncé qu’elle se présenterait à la présidence en 2024. Haley est la première républicaine à défier l’ancien président Donald Trump pour la nomination du GOP.

Bien qu’elle ait déclaré en 2021 qu’elle le ferait “ne courez pas si le président Trump courait”, Haley a annoncé sa candidature dans une vidéo mardi matin.

Haley a ouvert la vidéo en se vantant de son héritage immigré, avant d’accuser la Chine et l’Iran de violations des droits de l’homme. Considéré comme une figure favorable à l’establishment par les experts conservateurs et la base de Trump, Haley a promis de “renforcer notre pays” contre “La Chine et la Russie.”

Faucon de la politique étrangère, Haley diffère surtout de Trump sur les questions de guerre et de paix. Par exemple, bien qu’elle ait juré dans sa vidéo d’assumer “l’establishment de Washington”, La position de Haley sur l’Ukraine est presque impossible à distinguer de celle de l’administration du président Joe Biden. Haley a décrit le conflit du pays avec la Russie comme « une guerre pour la liberté » et a exigé depuis mars que la Maison Blanche dote Kiev d’avions de chasse.

Être excité! Le temps d’une nouvelle génération. Faisons cela! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP – Nikki Haley (@NikkiHaley) 14 février 2023

Trump, en revanche, a condamné Biden pour avoir amené le monde “au bord de la troisième guerre mondiale” en armant l’Ukraine, et a affirmé qu’il pourrait conclure un accord de paix “dans 24 heures.”

Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis – qui n’a pas annoncé sa candidature – sont massivement favorisés par les électeurs républicains. Des sondages récents montrent les deux à un chiffre l’un de l’autre, bien que certaines enquêtes rapprochent l’avance de Trump de 20 points. Haley obtient entre 1% et 3% dans la plupart des sondages, mais une enquête périphérique réalisée par YouGov plus tôt ce mois-ci montre son soutien à 11%.

EN SAVOIR PLUS: Trump nie travailler dur sur les injures

Ce même sondage a révélé que Haley entrant dans la course de 2024 profite à Trump en éloignant le soutien de DeSantis. Selon l’enquête, DeSantis mène Trump de trois points, mais le traîne de trois points si Haley court.

Haley a été ambassadrice de Trump aux Nations Unies de 2017 à 2019 et gouverneure de la Caroline du Sud de 2011 à 2017.