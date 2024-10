Un ancien greffier du comté du Colorado écope d’une peine de 9 ans de prison pour un système de données de vote à la suite des élections de 2020

Un juge a critiqué une greffière du comté du Colorado pour ses crimes et ses mensonges avant de la condamner jeudi à neuf ans de prison pour un stratagème de violation de données né des fausses allégations généralisées sur la fraude aux machines à voter lors de la course présidentielle américaine de 2020.

Le juge de district Matthew Barrett a déclaré à l’ancienne greffière du comté de Mesa, Tina Peters – après s’être battue avec elle pour avoir continué à faire valoir des allégations discréditées concernant des machines à voter truquées – qu’elle n’avait jamais pris son travail au sérieux.

« Je suis convaincu que vous recommenceriez si vous le pouviez. Vous êtes aussi provocant que n’importe quel accusé que ce tribunal ait jamais vu », lui a dit Barrett en prononçant la sentence. « Vous n’êtes pas un héros. Vous avez abusé de votre position et vous êtes un charlatan. »

Jurés a déclaré Peters coupable en août pour avoir permis à un homme d’utiliser abusivement une carte de sécurité pour accéder au système électoral du comté de Mesa et pour avoir été trompeur sur l’identité de cette personne.

L’homme était affilié au directeur général de My Pillow, Mike Lindell, un éminent promoteur de fausses allégations selon lesquelles les machines à voter auraient été manipulées pour voler l’élection de l’ancien président américain Donald Trump.

Peters recherchait la gloire : les procureurs

Lors du procès, les procureurs ont déclaré que Peters, un républicain, recherchait la gloire et était devenu « obsédé » par les problèmes de vote après s’être impliqué avec ceux qui avaient mis en doute l’exactitude des résultats de l’élection présidentielle.

L’ancien président américain Donald Trump est vu mardi lors d’un événement de campagne à Milwaukee. Trump fait actuellement sa troisième campagne présidentielle consécutive en tant que candidat républicain. Il a remporté ses fonctions en 2016, mais a perdu les élections américaines de 2020 face au président américain Joe Biden. (Andy Manis/Associated Press)

Ancien héros des négationnistes des élections, Peters ne s’est jamais excusé de ce qui s’est passé.

Avant d’être condamnée, Peters a insisté sur le fait que tout ce qu’elle faisait pour tenter de déraciner ce qu’elle croyait être une fraude était pour le plus grand bien.

« Je n’ai jamais rien fait de malice pour enfreindre la loi. Je voulais seulement servir les habitants du comté de Mesa », a-t-elle déclaré au tribunal.

Lorsque Peters a tenté de poursuivre ses affirmations, aucune autorité légale n’a corroboré les « appareils sans fil » et les logiciels qui modifiaient les images des bulletins de vote dans les machines à voter, elle a suscité l’exaspération du juge, qui a souligné que les recomptages des bulletins de vote ne montraient aucune divergence.

« Je vous ai suffisamment parlé de cela », a déclaré le juge Barrett. « Les votes sont les votes. »

« C’est juste encore des mensonges »

Plus tard, le juge a souligné comment Peters avait maintenu ses apparitions publiques dans des émissions destinées à un public sympathique pour son propre bénéfice.

REGARDER l Allégations accablantes contenues dans le mémoire Trump du procureur spécial fédéral : Trump a agi en dehors de ses fonctions pour tenter d’annuler la défaite électorale américaine de 2020 (procureurs) Les procureurs américains affirment que Donald Trump a agi en dehors du cadre de ses fonctions de président lorsqu’il a fait pression sur les responsables de l’État et sur le vice-président de l’époque, Mike Pence, pour tenter d’annuler sa défaite électorale de 2020. Le dossier judiciaire de 165 pages a été rendu public mercredi.

« Ce ne sont que des mensonges supplémentaires. Aucune personne objective ne les croit. Non, en fin de compte, vous vous souciez des jets, des podcasts et des personnes qui volent avec vous », a déclaré Barrett.

Peters avait le droit d’être provocant, a-t-il noté, mais cela n’était « certainement pas utile pour son sort aujourd’hui ».

La brèche menée par Peters a accru les craintes que des travailleurs électoraux voyous, favorables aux mensonges partisans, puissent utiliser leur accès et leurs connaissances pour attaquer les processus électoraux de l’intérieur.

Peters a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation de tentative d’influencer un fonctionnaire, d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une usurpation d’identité criminelle, de faute officielle au premier degré, de violation des devoirs et de non-respect des exigences du secrétaire d’État.

Elle a été déclarée non coupable de vol d’identité, d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une usurpation d’identité criminelle et d’un chef d’accusation d’usurpation d’identité criminelle.

Dans un article publié sur la plateforme de médias sociaux X après sa condamnation, Peters a accusé Dominion Voting Systems, basé au Colorado, qui a créé le système électoral de son comté, ainsi que les avocats des responsables électoraux de l’État, d’avoir volé des votes.

« Je continuerai à me battre jusqu’à ce que soit révélée la vérité qui n’a pas été autorisée lors de ce procès. C’est un triste jour pour notre nation et le monde. Mais nous finirons par gagner », a-t-elle déclaré.

Un avertissement pour les autres : procureur général

Le procureur général du Colorado, Phil Weiser, a qualifié sa condamnation d’avertissement selon lequel la falsification du processus de vote entraînerait des conséquences.

Dominion, fondée au Canada, a lancé un certain nombre de poursuites en diffamation à la suite des élections de 2020, tout comme son rival, Smartmatic.

Smartmatic a récemment conclu des accords non divulgués avant son procès contre les médias conservateurs Newsmax et One America News Network, pour avoir diffusé des accusations de manipulation des votes lors des élections de 2020 formulées par des alliés de Trump.

Dominion a conclu un règlement de 787 millions de dollars américains l’année dernière dans le cadre d’un procès similaire avec Fox News.