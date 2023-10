Un ancien général israélien a sauvé une famille du Hamas, comme Liam Neeson dans « Taken »

Des incendies éclatent sur le site militaire de Nahal Oz après l’entrée du Hamas. Getty Images

Un grand-père et général à la retraite de Tsahal a sauvé ses petites-filles de leur kibboutz lors de l’attaque du Hamas.

Noam Tibon, 62 ans, est comparé sur les réseaux sociaux au personnage de Liam Neeson dans « Taken ».

En chemin, Tibon a aidé à tuer des militants du Hamas, puis s’est frayé un chemin jusqu’au kibboutz pour sauver sa famille.

Le sauvetage par un ancien général israélien de la famille de son fils des combattants du Hamas qui attaquaient leur kibboutz est comparé à Liam Neeson dans « Taken » sur les réseaux sociaux.

Le journaliste primé Amir Tibon se trouvait chez lui à Nahal Oz, un kibboutz frontalier de Gaza, lorsque le Hamas a attaqué des communautés le long de la frontière le 7 octobre.

Alors que les bruits de coups de feu se rapprochaient de la pièce sécurisée où se trouvait la famille d’Amir, il a appelé son père, Noam Tibon, un général de division à la retraite de 62 ans vivant à Tel Aviv.

En apprenant la nouvelle, le grand-père, qui a fait sa carrière militaire spécialisée dans la lutte contre le terrorisme, a répondu à son fils : « Faites-moi confiance, je viendrai. » Il savait que je viendrais. C’est mon métier, personne ne peut m’arrêter », a déclaré Noam Nouvelles du soir NBC.

Il a immédiatement quitté Tel Aviv avec sa femme, armé uniquement d’un pistolet, et s’est dirigé vers le sud avec l’intention de sauver sa famille, de combattre les hommes armés du Hamas en cours de route, de secourir les survivants du massacre du festival de musique et d’aider les soldats israéliens blessés.

Son fils Amir a déclaré à The Atlantic« Au bout de 10 heures, nous entendons un grand coup contre la fenêtre et nous entendons la voix de mon père. Galia, ma fille aînée, dit : «Saba Higéa’ — « Grand-père est là. Et c’est à ce moment-là que nous commençons tous à pleurer. Et c’est à ce moment-là que nous avons su que nous étions en sécurité. »

Le courage exceptionnel de Noam a été salué sur les réseaux sociaux, les utilisateurs le déclarant être le vrai Bryan Mills, un ancien spécialiste des opérations noires joué par Liam Neeson dans le film « Taken » de 2008 qui sauve sa fille adolescente des ravisseurs du trafic d’êtres humains.

Beaucoup ont comparé le commentaire de Tibon : « C’est mon métier, personne ne peut m’arrêter » à la phrase souvent citée par Mills au ravisseur de sa fille : « Si vous cherchez une rançon, je peux vous dire que je n’ai pas d’argent. Mais ce que je possède, c’est un ensemble de compétences très particulières, des compétences que j’ai acquises au cours d’une très longue carrière, des compétences qui font de moi un cauchemar pour des gens comme vous.

Le grand-père s’est frayé un chemin à travers une terre de mort et de chaos

Dans une interview avec The Atlantic, Amir a décrit en détail comment son père l’a sauvé, lui et sa famille.

Amir, sa femme Miri et leurs deux filles dormaient dans leur kibboutz lorsqu’ils ont entendu le bruit d’un mortier sur le point d’exploser vers 6 heures du matin.

Le couple a couru vers leur coffre-fort, construit pour résister aux tirs directs de mortiers ou de roquettes, où ils ont couché leurs filles, Galia, trois ans, et Carmel, un an, tous les soirs.

Ensuite, Amir a décrit les coups de feu qu’ils ont entendus dans les champs comme « le bruit le plus effrayant » qu’il ait entendu de sa vie. Finalement, lui et sa femme ont réalisé que des militants du Hamas avaient infiltré leur kibboutz.

Les Tibon et leurs filles attendaient ensemble en silence et dans l’obscurité, ne sachant pas si quelqu’un viendrait les secourir. Amir a envoyé un texto à ses parents : « Il y a des terroristes dehors. »

Ses parents ont commencé à conduire depuis Tel Aviv et sont arrivés dans la ville de Sderot où ils ont trouvé des gens marchant pieds nus sur la route. Il s’agissait de jeunes qui avaient fui le festival de musique que les combattants du Hamas avaient attaqué tôt dans la matinée, massacrant 260 personnes. « Mes parents ont mis les survivants dans leur voiture et les ont emmenés plus loin de la frontière », a expliqué Amir.

Le couple a ensuite traversé la zone de guerre, ramassant un soldat en chemin. Bientôt, ils se sont retrouvés dans une fusillade entre les forces israéliennes et une « cellule du Hamas ».

« Mon père a un pistolet avec lui, et lui et cet autre soldat rejoignent les soldats qui se battent. Ils aident à les tuer, et maintenant ils sont très proches de mon kibboutz », a déclaré Amir.

Mais la bataille a fait deux blessés parmi les soldats. Noam les met dans sa voiture et la mère d’Amir emmène ensuite les soldats blessés à l’hôpital.

« Mon père a pris les armes des soldats blessés, qui les lui ont données parce qu’il leur avait dit : ‘Je rentre' », a déclaré Amir.

Puis, au milieu du chaos, Amir a déclaré que son père avait rencontré un autre ancien général à la retraite, Israel Ziv, qui avait enfilé son uniforme et s’était immédiatement rendu aux combats lorsque l’invasion du Hamas avait commencé.

« Ces deux gars de plus de 60 ans conduisent une voiture ordinaire comme les gens prennent l’autoroute à péage du New Jersey pour se rendre au travail », a déclaré Amir à The Atlantic.

De retour à Nahal Oz, la famille Tibon, assise dans l’obscurité de son coffre-fort, pouvait entendre une bataille qui avait commencé à l’extérieur. « Mon père arrive. Ils se battent. Il est avec ces soldats », a dit Amir à sa femme.

Noam avait rejoint une cohorte de soldats israéliens envoyés pour libérer le kibboutz.

« Quand je suis arrivé près de la maison de mon fils, il y avait au moins cinq corps de terroristes et un courageux soldat israélien. Quand je suis arrivé à leur appartement, j’ai frappé à la fenêtre de sécurité et j’ai dit ‘Amir. C’est père, tu peux ouvrir.’ «

Israël a déclaré que 1 300 personnes ont été tuées lors des raids meurtriers, des attaques terroristes et des tirs de roquettes du Hamas qui ont commencé le 7 octobre. Le bilan des morts palestiniens à la suite des bombardements de représailles israéliens sur Gaza est d’au moins 1 900, Le Wall Street Journal a rapporté.