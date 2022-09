Un ancien gendarme dit que la chasse au suspect poignardé est compliquée par le vaste espace ouvert des Prairies – Kelowna Capital News

Un ancien gendarme affirme que les vastes espaces ouverts des Prairies pourraient compliquer la chasse à l’homme pour l’un des suspects du saccage meurtrier au couteau de dimanche en Saskatchewan.

« C’est une zone immense et il n’y a pas grand-chose », a déclaré Sherry Benson-Podolchuk, agente à la retraite de la GRC. “Il y a beaucoup d’endroits où les gens peuvent se cacher.”

Ses commentaires interviennent alors que la police continue de rechercher Myles Sanderson, 30 ans. Selon la police, il pourrait être blessé, est considéré comme dangereux et ne devrait pas être approché.

Le corps de l’autre suspect des attentats, Damien Sanderson, 31 ans, a été découvert lundi à l’extérieur dans une zone herbeuse de la Nation crie de James Smith, non loin d’une des scènes de crime. La police a déclaré que Myles et Damien Sanderson étaient frères.

Des responsables ont déclaré que des personnes avaient été blessées ou tuées dans 13 scènes autour de la nation crie de James Smith et du village voisin de Weldon.

“Si quelque chose de terrible se produisait dans une ville, ils créeraient un périmètre près de la scène du crime, mais ils sortiraient également, sortiraient et garderaient toutes les sorties vers la ville”, a déclaré Benson-Podolchuk. “Cette affaire est un peu différente parce qu’ils ont toutes ces scènes de crime.”

Depuis dimanche matin, la police parcourt Regina après un rapport selon lequel les deux suspects ont été vus dans la ville, et le chef de la police de Regina, Evan Bray, a déclaré que la recherche de Myles Sanderson se poursuivrait jusqu’à ce qu’il soit localisé.

Benson-Podolchuk a noté que l’alerte d’urgence s’étend à l’Alberta et au Manitoba, indiquant que la police recherche “large et loin” et surveille les routes entrant et sortant de ces provinces.

« Les suspects ne vont pas emprunter les routes (principales). S’ils peuvent prendre une route secondaire ou une route de gravier ou un chemin de terre quelque part, ils le feront », a déclaré Benson-Podolchuk.

Autres variables: ils auraient pu échanger des véhicules, quelqu’un pourrait les aider à se cacher ou ils auraient pu se séparer, a-t-elle déclaré.

“Ce sont toutes les balles en l’air auxquelles vous devez penser lorsque vous faites une chasse à l’homme massive comme celle-ci”, a déclaré Benson-Podolchuk. « Ils peuvent cacher leurs véhicules, ils peuvent se cacher. Et selon s’ils ont une source de nourriture, ils peuvent durer longtemps.

Les dirigeants de la Fédération des nations autochtones souveraines ont lancé un appel urgent pour retrouver Myles Sanderson, suppliant ceux qui savent où il se trouve de se manifester pour aider à mettre fin à la tragédie sans plus de perte de vie.

Les documents de libération conditionnelle montrent que Myles Sanderson a un casier judiciaire de près de deux décennies et une propension à la violence en état d’ébriété.

La GRC a déclaré que 10 hommes et femmes ont été tués et 18 blessés dans les attaques, sans compter les suspects.

La GRC n’a pas dit ce qui a motivé les attaques. La police pense que certaines victimes ont été ciblées, mais d’autres ont été choisies au hasard.

—La Presse canadienne

CriminalitéSaskatchewan