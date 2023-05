Un ancien gardien de prison en temps de guerre en Bosnie qui s’est installé aux États-Unis fait face à des accusations fédérales

Un ancien gardien d’un camp de prisonniers notoire en Bosnie-Herzégovine qui a utilisé une histoire fabriquée pour obtenir le statut de réfugié aux États-Unis et s’est installé dans la banlieue de Boston a été arrêté pour fraude et autres charges, ont annoncé mercredi les procureurs fédéraux.

Kemal Mrndzic, 50 ans, vivait à Swampscott, à environ 21 km de Boston, au moment de son arrestation, ont déclaré des représentants du ministère américain de la Justice. Les procureurs ont déclaré que Mrndzic travaillait comme gardien au camp de prisonniers de Čelebići pendant la guerre de Bosnie dans les années 1990 et qu’il avait été identifié par les survivants comme étant impliqué dans des passages à tabac et des abus pour lesquels le camp était largement connu.

Mrndzic a fui le pays après la guerre en traversant la Croatie et en demandant le statut de réfugié aux États-Unis, ont indiqué les procureurs. Il a faussement affirmé qu’il avait été capturé et maltraité par les forces serbes et qu’il ne pouvait pas rentrer chez lui, ont déclaré les procureurs.

Mrndzic a été admis aux États-Unis en tant que réfugié en 1999 et est devenu citoyen naturalisé une décennie plus tard, ont déclaré les procureurs. Ils ont dit qu’il a été accusé de falsification, de dissimulation et de dissimulation d’un fait matériel du gouvernement américain et d’autres crimes.

« Selon des documents judiciaires, après la fin de la guerre, des enquêteurs du (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie) ont interrogé Mrndzic à Sarajevo et l’auraient accusé d’être impliqué dans les abus à Celebici », a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué. ajoutant que trois des compagnons de garde de Mrndzic ont été condamnés par le tribunal.

Mrndzic a comparu pour la première fois devant le tribunal fédéral de Boston mercredi et a été libéré moyennant une caution en espèces de 30 000 $.

Une liste téléphonique pour Mrndzic à Swampscott a été déconnectée mercredi. Les appels vers d’autres listes sous son nom dans la région n’ont pas été retournés.

Mrndzic est représenté par Brendan Kelley, un défenseur fédéral basé à Boston. Kelley n’a pas retourné un appel téléphonique demandant des commentaires mercredi.

D’autres accusations portées contre Mrndzic incluent l’utilisation d’un passeport américain obtenu frauduleusement et la possession et l’utilisation d’un certificat de naturalisation obtenu frauduleusement et d’une carte de sécurité sociale obtenue frauduleusement, ont déclaré les procureurs. Une condamnation pour usage d’un passeport obtenu frauduleusement et un certificat de naturalisation obtenu frauduleusement sont passibles chacun d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.