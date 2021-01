Un ANCIEN gardien de prison aurait assassiné sa petite amie de 17 ans et décapité son cadavre avant de jeter sa tête coupée dans le jardin de sa mère.

L’accusé, Ivanhoe de Oliveira Lima, 37 ans, aurait admis avoir poignardé Larissa Aurelia da Costa Silva à mort lors de son arrestation en février 2020.

Selon les rapports de police, Ivanhoe, un gardien de prison limogé à Rio Branco, au Brésil, a sauvagement décapité sa petite amie après l’avoir assassinée.

Il a ensuite emmené la tête coupée de Larissa chez sa mère et l’a jetée à l’extérieur, accomplissant une menace effrayante qu’il avait faite des mois auparavant, le Daily Star a rapporté.

Ivanhoé se serait rendu sur un terrain de football après le crime horrible, avec l’intention de boire quelques bières avec des amis.

Cependant, il a été arrêté sur le terrain et placé en garde à vue, où l’on prétend qu’il a admis avoir tué sa petite amie impuissante et beaucoup plus jeune.

Après son arrestation, les flics ont été horrifiés de trouver des vidéos d’Ivanhoe attaquant sa petite amie enregistrées sur son téléphone.

« Ce que nous savons, c’est qu’il y a eu une dispute entre eux et, au cours de cette dispute, l’agresseur, qui avait un couteau, a frappé les coups puis lui a coupé la tête », a déclaré le policier Martin Hessel.

Ivanhoe vivait avec Larissa depuis deux ans, après l’avoir rencontrée alors qu’elle n’avait que 14 ans.

Il avait travaillé comme gardien de prison de 2010 à 2013, mais a été licencié après avoir été surpris en train de passer de la levure active en prison pour fabriquer un alcool fait maison connu sous le nom de «Mad Maria», qui est populaire dans les prisons brésiliennes.

Il aurait travaillé dans un lave-auto au moment de la mort de Larissa.

La demi-sœur de Larissa, Leandra, a déclaré que la relation était «extrêmement abusive».

Ivanhoe avait menacé sa sœur lors d’une dispute en septembre 2019, quelques mois seulement avant sa mort, a déclaré Leandra.

«Il l’a frappée là-bas et a promis qu’il livrerait sa tête à la porte de la maison de sa mère la prochaine fois qu’il se sentirait en colère», dit-elle.

Une voisine aurait sonné l’alarme la nuit avant le meurtre de Larissa, après avoir entendu ses cris avant que le silence ne tombe sur la maison.

Le lendemain, quand le voisin est passé à côté pour s’enregistrer, ils ont trouvé le cadavre mutilé de Larissa sur le sol, couvert de sang.

Leandra a déclaré: «Elle a ensuite suivi la trace de sang et est arrivée chez la mère de Larissa, où elle a vu la tête.

«C’était pénible.

«Nous n’avions jamais imaginé que quelque chose comme ça arriverait à notre famille.»

Ivanhoe a été accusé de l’attaque dépravée et comparaissait devant le tribunal de Rio Branco par vidéoconférence en raison de la pandémie de coronavirus.

Jusqu’à présent, il n’a répondu à aucune question. Il a insisté sur le fait qu’il ne parlerait qu’au tribunal.

Le procès continue.