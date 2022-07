Un ancien gardien de camp nazi condamné à 5 ans de prison pour les atrocités de l’Holocauste

L’homme avait été inculpé en 2021 d’avoir “sciemment et volontairement” aidé et encouragé le meurtre de prisonniers au camp de concentration de Sachsenhausen à Oranienburg, au nord de Berlin, de janvier 1942 à février 1945, selon le parquet de Neuruppin, dans le nord-est de Berlin. État de Brandebourg.

Il a été condamné mardi par le tribunal régional de Neuruppin, a déclaré à CNN la porte-parole du tribunal, Iris le Claire.

Le Claire a déclaré que le procès était un processus complexe. “C’était extraordinairement difficile de trouver une peine appropriée parce que les actes ont eu lieu il y a très longtemps et que l’auteur est déjà très âgé. Tout cela a eu un effet atténuant sur la peine”, a-t-elle déclaré.

Le grand nombre de personnes décédées sous la surveillance du garde a également été pris en compte, a suggéré Le Claire. Selon la loi allemande, les personnes reconnues coupables de meurtre sont généralement condamnées à des peines allant de trois à 15 ans de prison.

“Le verdict est une indemnisation tardive pour les proches et un signe très important de l’Allemagne”, a déclaré mardi à CNN Christoph Heubner du Comité international d’Auschwitz.

Heubner, qui a suivi le procès, a critiqué le nombre d’années qu’il avait fallu aux tribunaux allemands pour porter plainte. “Maintenant, la blessure des proches peut être soignée”, a-t-il déclaré.

Le condamné avait toujours nié être actif dans le camp de concentration, selon Heubner.

Le Conseil central des Juifs d’Allemagne a reconnu la décision. “Même si l’accusé ne purgera probablement pas la totalité de sa peine de prison en raison de son âge avancé, le verdict doit être salué”, a déclaré Josef Schuster, président du conseil, à CNN.

“Les milliers de personnes qui travaillaient dans les camps de concentration faisaient fonctionner la machinerie meurtrière. Ils faisaient partie du système, ils devraient donc également en assumer la responsabilité”, a déclaré Schuster. “Il est amer que l’accusé ait nié ses activités à ce moment-là jusqu’à la fin et n’ait montré aucun remords.”

Le nom de l’homme n’a pas été rendu public, conformément aux lois allemandes sur la confidentialité. Les accusations comprenaient l’implication dans l’exécution de prisonniers de guerre soviétiques en 1942, et l’aide et l’encouragement au meurtre de prisonniers par l’utilisation de gaz toxiques, ainsi que d’autres fusillades et le meurtre de prisonniers en créant et en maintenant des conditions hostiles dans le camp de Sachsenhausen. .

Sachsenhausen a été construit par des prisonniers et ouvert en 1936. Sur les quelque 200 000 prisonniers qui l’ont traversé, environ 100 000 y seraient morts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la population carcérale du camp a fluctué entre environ 11 000 et 48 000 personnes.

On estime que 6 millions de Juifs ont été tués dans les camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de milliers de Roms, d’opposants politiques, d’homosexuels et de personnes souffrant de handicaps physiques ou d’apprentissage ont également été tués.