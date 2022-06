Un ancien gardien de camp de concentration nazi de 101 ans emprisonné pendant cinq ans | Nouvelles du monde

Un homme de 101 ans a été emprisonné pendant cinq ans pour avoir servi comme garde SS dans un camp de concentration nazi en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’homme, qui ne peut être identifié pour des raisons juridiques en vertu de la loi allemande, a été reconnu coupable de 3 518 chefs d’accusation de complicité de meurtre mardi au tribunal régional de Neruppin dans l’État de Brandebourg.

Il avait nié avoir travaillé comme garde SS au camp de concentration de Sachsenhausen à Oranienburg entre 1942 et 1945 et avoir aidé et encouragé le meurtre de milliers de prisonniers.

Ses avocats ont fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve qu’il avait activement participé à des meurtres.

Il avait nié avoir jamais travaillé dans le camp, mais les procureurs ont présenté plusieurs documents contenant son nom, sa date et son lieu de naissance pour affirmer qu’il l’avait fait.

L’accusé aurait été un membre enrôlé de l’aile paramilitaire du parti nazi, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

“Le tribunal est arrivé à la conclusion que, contrairement à ce que vous prétendez, vous avez travaillé dans le camp de concentration en tant que gardien pendant environ trois ans”, a déclaré le juge président Udo Lechtermann, selon dpa, ajoutant que ce faisant, l’accusé avait aidé dans la machinerie de terreur et de meurtre des nazis.

“Vous avez volontairement soutenu cette extermination de masse par votre activité”, a ajouté le juge.

L’accusé avait déclaré au procès, qui a débuté en octobre, qu’il avait été ouvrier agricole près de Pasewalk, dans le nord-est de l’Allemagne, pendant la période en question.

En raison de son âge, il n’a pu participer au procès que pendant environ deux heures et demie par jour.

L’audience a été ajournée à plusieurs reprises pour des raisons de santé et d’hospitalisation.

Des dizaines de milliers de détenus sont morts au camp

Sachsenhausen était l’un des premiers camps de concentration nazis établi en 1936 juste au nord de Berlin, après qu’Adolf Hitler eut donné aux SS le contrôle total du système d’internement.

Il était destiné à être une installation modèle et un camp d’entraînement pour le réseau que les nazis ont construit à travers l’Allemagne, l’Autriche et les territoires occupés.

Plus de 200 000 personnes ont été détenues dans le camp entre 1936 et 1945, selon le site Web du mémorial et du musée de Sachsenhausen.

Des dizaines de milliers de détenus sont morts de faim, de maladie, de travail forcé et d’autres causes, ainsi qu’à la suite d’expériences médicales et d’opérations d’extermination systématiques SS, notamment des fusillades, des pendaisons et des gazages.

Le nombre exact de personnes tuées varie, avec des estimations supérieures d’environ 100 000, bien que les experts suggèrent que des chiffres de 40 000 à 50 000 sont probablement plus précis.