Un ancien garde nazi de 101 ans emprisonné pour avoir aidé au meurtre

BERLIN –

Un homme de 101 ans a été reconnu coupable mardi en Allemagne de 3 518 chefs de complicité de meurtre pour avoir servi dans le camp de concentration nazi de Sachsenhausen pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le tribunal régional de Neuruppin l’a condamné à cinq ans de prison.

L’homme, qui a été identifié par les médias locaux comme étant Josef S., avait nié avoir travaillé comme garde SS dans le camp et avoir aidé et encouragé le meurtre de milliers de prisonniers.

Lors du procès, qui s’est ouvert en octobre, l’homme a déclaré avoir travaillé comme ouvrier agricole près de Pasewalk, dans le nord-est de l’Allemagne, pendant la période en question.

Cependant, le tribunal a estimé qu’il était prouvé qu’il avait travaillé dans le camp à la périphérie de Berlin entre 1942 et 1945 en tant que membre enrôlé de l’aile paramilitaire du parti nazi, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

“Le tribunal est arrivé à la conclusion que, contrairement à ce que vous prétendez, vous avez travaillé dans le camp de concentration en tant que gardien pendant environ trois ans”, a déclaré le juge président Udo Lechtermann, selon dpa, ajoutant que ce faisant, l’accusé avait aidé dans la machinerie de terreur et de meurtre des nazis.

“Vous avez volontairement soutenu cette extermination de masse avec votre activité”, a déclaré Lechtermann.

Les procureurs avaient fondé leur dossier sur des documents relatifs à un garde SS avec le nom, la date et le lieu de naissance de l’homme, ainsi que d’autres documents.

La peine de cinq ans de prison était conforme à la demande du parquet. Cependant, le défendeur peut faire appel de la décision du tribunal.

Pour des raisons d’organisation, le procès s’est déroulé dans un gymnase de Brandebourg/Havel, le lieu de résidence de l’homme de 101 ans. L’homme n’était apte à subir son procès que dans une mesure limitée et n’a pu participer au procès que pendant environ deux heures et demie par jour. L’essai a été interrompu à plusieurs reprises pour des raisons de santé et d’hospitalisation.

Efraim Zuroff, le chef des chasseurs de nazis au bureau du Centre Simon Wiesenthal à Jérusalem, a déclaré à l’Associated Press que la phrase “envoie le message que si vous commettez de tels crimes, même des décennies plus tard, vous pourriez être traduit en justice”.

“Et c’est une chose très importante car cela donne la paix aux proches des victimes”, a ajouté Zuroff. “Le fait que ces personnes sentent tout d’un coup qu’on s’occupe de leur perte et de la souffrance de leur famille qu’ils ont perdue dans les camps… est une chose très importante.”

Sachsenhausen a été créé en 1936 juste au nord de Berlin en tant que premier nouveau camp après qu’Adolf Hitler ait donné aux SS le contrôle total du système des camps de concentration nazis. Il était destiné à être une installation modèle et un camp d’entraînement pour le réseau labyrinthique que les nazis ont construit à travers l’Allemagne, l’Autriche et les territoires occupés.

Plus de 200 000 personnes y ont été détenues entre 1936 et 1945. Des dizaines de milliers de détenus sont morts de faim, de maladie, de travail forcé et d’autres causes, ainsi que par des expériences médicales et des opérations d’extermination systématiques SS, notamment des fusillades, des pendaisons et des gazages.

Le nombre exact de personnes tuées varie, avec des estimations supérieures d’environ 100 000, bien que les chercheurs suggèrent que des chiffres de 40 000 à 50 000 sont probablement plus précis.

Dans ses premières années, la plupart des prisonniers étaient soit des prisonniers politiques, soit des prisonniers criminels, mais ils comprenaient également des témoins de Jéhovah et des homosexuels. Le premier grand groupe de prisonniers juifs y a été amené en 1938 après la soi-disant nuit de verre brisé, ou Kristallnacht, un pogrom antisémite.

Pendant la guerre, Sachsenhausen a été agrandi pour inclure des prisonniers de guerre soviétiques – qui ont été abattus par milliers – ainsi que d’autres.

Comme dans d’autres camps, les prisonniers juifs ont été choisis à Sachsenhausen pour un traitement particulièrement dur, et la plupart de ceux qui sont restés en vie en 1942 ont été envoyés au camp de la mort d’Auschwitz.

Sachsenhausen a été libéré en avril 1945 par les Soviétiques, qui en ont fait leur propre camp brutal.

Le verdict de mardi s’appuie sur un récent précédent juridique en Allemagne établissant que toute personne ayant contribué au fonctionnement d’un camp nazi peut être poursuivie pour complicité des meurtres qui y ont été commis.

Dans une autre affaire, une femme de 96 ans a été jugée fin septembre dans la ville d’Itzehoe, dans le nord de l’Allemagne. La femme, qui aurait travaillé pendant la guerre comme secrétaire du commandant SS du camp de concentration de Stutthof, a été inculpée de plus de 11 000 chefs d’accusation de complicité de meurtre.