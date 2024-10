Un ancien garde du corps défend Meghan Markle au milieu de la controverse sur le « dictateur »

Davies a acquis un aperçu unique de la vie de Meghan lors de sa transition d’actrice à duchesse

L’ancien garde du corps de Meghan Markle s’est manifesté pour défendre la duchesse alors que d’anciens membres du personnel la qualifiaient de « dictatrice en talons hauts ».

Steve Davies a partagé ses expériences de travail avec la duchesse de Sussex, 43 ans, déclarant : « Elle reçoit de nombreuses critiques injustes parce qu’il est difficile de travailler avec elle, et la représentation d’elle comme une méchante au sein de la famille royale est trompeuse. »

Il a déclaré: « Elle a une mauvaise réputation parce qu’elle n’est pas une très bonne personne avec qui travailler, qu’elle était cette personne méchante dans la famille royale. »

Il a ajouté : « Je l’ai vue, du travail au studio au travail avec des œuvres caritatives en passant par le travail avec des promeneurs de chiens et des nettoyeurs. Il y a une grande leçon que j’ai apprise d’elle : il faut donner du respect pour obtenir du respect.

Lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois en 2016, la vie de Meghan avait changé du jour au lendemain.

Davies a continué à dire à In Touch : « Je me suis senti désolé [for her] parce qu’elle était passée du statut de célébrité à celui de membre de la plus grande famille du monde.

Le garde du corps a été embauché par NBC pour surveiller la star de Suits alors qu’elle vivait à Toronto en tant que petite amie du prince Harry.

« C’était stressant pour elle – toute cette publicité. »

Davies a affirmé que Meghan était « paranoïaque » face aux paparazzi qui descendaient chez elle à Toronto.

Il a ajouté : « Des gens nous suivaient partout où nous allions. Nous avons eu des problèmes avec les drones, les véhicules qui nous poursuivaient. C’était un cauchemar.

« Après quelques semaines de travail avec elle, je lui ai dit : « Que veux-tu vraiment faire ? Elle a dit : « J’adorerais pouvoir aller faire mes courses dans une épicerie ».

« L’équipe de sécurité précédente ne la laissait pas faire ça. Alors j’ai poussé le chariot dans l’épicerie et elle y mettait des trucs. Elle a vraiment apprécié ça.

Lorsque Davies a ensuite rendu visite à la duchesse au Royaume-Uni, il a comparé sa vie à un « bocal à poissons rouges ».

Il a affirmé que cela n’aidait pas que « Buckingham Palace contrôlait les relations publiques et que Meghan ait toujours été habituée à pouvoir contrôler elle-même les relations publiques avec son équipe ».

C’est à cette époque que les employés commencent à se plaindre : « Le personnel de Buckingham Palace [said they] je ne supportais pas de travailler pour elle.

« Personne n’avait un mauvais mot à dire à son sujet [in Toronto]. Même avec la pression qu’elle subissait, elle était tout le temps chaleureuse et prévenante.

Il a ajouté que ce qui pourrait le plus surprendre les gens, c’est « à quel point elle est amicale et à quel point elle a un grand cœur. Elle est formidable avec ses fans et elle ferait tout son possible pour aider les gens. C’est ce qui me fait mal – que les gens croient [otherwise].»

Bien qu’il ne travaille plus pour elle, Davies considère Meghan comme une amie.

« Ma femme et moi avons été invités au mariage, c’est à quel point nous sommes devenus proches », a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils échangeaient des courriels à l’occasion des anniversaires et des jours fériés.

«Je travaillerais à nouveau avec elle, ce ne serait pas un problème du tout. C’était une bonne personne pour qui travailler, et elle l’est toujours.