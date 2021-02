L’ancienne garde du corps de Kardashian poursuivant Kris Jenner pour harcèlement sexuel accuse désormais la célèbre maman d’agression sexuelle et de coups et blessures, affirmant qu’elle avait caressé son entrejambe en 2017.

Marc McWilliams, un ancien rappeur devenu gardien de sécurité pour le célèbre clan, a intenté une action en justice de 3 millions de dollars contre Jenner l’année dernière, affirmant qu’elle lui avait attrapé les fesses, s’était exposée à lui et l’avait renvoyé lorsqu’il avait repoussé ses avances.

Dans une plainte modifiée déposée à la Cour supérieure de Los Angeles cette semaine, McWilliams a ajouté à ses allégations, affirmant que Jenner l’avait agressé sexuellement alors qu’ils conduisaient dans sa Bentley de luxe il y a près de quatre ans.

Dans une déclaration à DailyMail.com vendredi, l’avocat Michael Rhodes a déclaré que Jenner « rejette catégoriquement ces nouvelles allégations sans fondement », ajoutant qu’elle n’a pas encore été notifiée de l’action en justice.

McWilliams, 44 ans, qui travaillait pour la famille en 2017 et 2018, a décrit dans des documents judiciaires un incident « particulièrement choquant » le matin du 22 octobre 2017 lorsque Jenner a voulu sortir dans sa voiture et lui a ordonné de s’asseoir sur le siège du passager avant. .

Alors que Jenner conduisait, « Elle a commencé à faire des commentaires au plaignant [McWilliams] de nature coquette et ouvertement sexuelle », a déclaré son avocat Sean Novak dans le dossier obtenu par DailyMail.com.

Sans avertissement, Jenner a placé sa main droite sur l’intérieur de la cuisse et de l’aine gauche supérieure de McWilliams d’une manière qui était ouvertement offensante sexuellement.

« Elle a ensuite fait remonter sa main droite vers le haut, l’intérieur de la cuisse gauche et l’aine, tout en caressant McWilliams. »

La plainte affirme que McWilliams a été « choquée et offensée » par les avances sexuelles de Jenner et a tenté de s’éloigner d’elle.

Mais alors qu’il éloignait son corps, affirme-t-il, la main droite de Jenner est entrée en contact avec son « aine interne et sa région génitale ».

McWilliams a été « choqué, offensé et émotionnellement bouleversé » par les actions « scandaleuses et non invitées » de Jenner, auxquelles « il n’a jamais consenti à aucun moment », indique la plainte.

En raison du comportement de Jenner, McWilliams a souffert «de douleurs physiques et mentales…. De maladie…. De perte de sommeil, de dépression» et d’autres problèmes de santé », écrit Novak.

Le dépôt intervient cinq mois après que McWilliams ait pour la première fois poursuivi son ancien patron pour harcèlement, discrimination raciale et autres actes « scandaleux » et « méprisables ».

Sa plainte initiale affirmait que Kris « provoquait fréquemment et fréquemment un contact physique intime de son corps » avec son corps.

La sœur de Kim, Kourtney Kardashian, âgée de 41 ans, est également nommée dans le procès, mais c’est sa mère qui a soumis McWilliams à un « modèle d’avances sexuelles non désirées et importunes et d’inconduite harcelante », selon des documents judiciaires.

L’homme de 44 ans a décrit se sentir « choqué et offensé » par les actions présumées de Jenner. Il a précédemment déclaré que Jenner « provoquait fréquemment et fréquemment un contact physique intime de son corps » avec son corps.

Dans une plainte modifiée déposée à la Cour supérieure de Los Angeles cette semaine, McWilliams a ajouté à ses allégations initiales, affirmant que Jenner l’avait agressé sexuellement alors qu’ils étaient dans sa luxueuse Bentley.

Mais selon Rhodes, «cette action en justice, déposée en septembre, n’a pas encore été signifiée à Mme Jenner et concerne des événements qui auraient eu lieu il y a plus de deux ans. Les allégations sont non seulement fausses et scandaleuses, mais semblent conçues pour contraindre Mme Jenner au silence via un règlement. Cela n’arrivera pas.

« Au contraire, Mme Jenner a pleinement l’intention de demander une justification au procès, armée de preuves qui montreront la fausseté des allégations formulées. Par la suite, Mme Jenner poursuivra tous ses recours juridiques disponibles pour protéger sa réputation et sa réputation et pour responsabiliser ceux qui ont intenté cette action.

Parmi les comportements « inappropriés » et « sexuellement suggestifs » de Jenner, McWilliams a énuméré:

«Masser (son) cou, ses épaules, ses bras et son dos sans son consentement;

‘Faire reposer sa main sur (sa) cuisse et son aine;

«Faire frotter son bassin contre (son) dos ou son arrière sans son consentement ou son approbation;

«Faire entrer ses mains en contact avec (son) derrière sans son consentement ni approbation;

« Exposer des parties de son corps à (lui) d’une manière obscène ou suggestive »

McWilliams – qui sollicite un procès devant jury – a déclaré à Jenner que son comportement n’était pas le bienvenu et lui a demandé d’arrêter, a-t-il déclaré dans des documents judiciaires.

« Mais Jenner a ignoré toutes ces demandes et a persisté dans cette inconduite inappropriée. »

McWilliams – qui est afro-américain – allègue également la discrimination raciale, y compris, « moquerie omniprésente et cruelle, harcèlement, dénigrement et autres mauvais traitements humiliants de la part des accusés en raison de (sa) race ».

Il prétend qu’il s’est plaint au service des ressources humaines de son employeur de la société de sécurité, mais il a soutenu qu’il a de nouveau été ignoré.

Il a été suspendu de son travail avec Kris, mais a continué à travailler pour Kourtney, jusqu’à ce qu’il soit renvoyé le 12 septembre 2018, a déclaré McWilliams – dont le procès allègue également un licenciement injustifié contre ses employeurs, David Shield Security and Armor Protection Services.

McWilliams a affirmé qu’après son licenciement, il avait subi « du harcèlement, de l’intimidation et des menaces de mauvaise conduite dans le but de le dissuader ou de l’empêcher d’intenter toute forme d’action contre les accusés pour leur faute illégale ».

Après que McWilliams a déposé sa plainte en septembre dernier, l’avocat de Jenner, Marty Singer, a nié les allégations dans une déclaration à DailyMail.com: « Kris Jenner et Kourtney Kardashian nient avec véhémence les affirmations complètement fausses de l’ancien garde de sécurité Marc.

« Ses allégations absurdes sont clairement fabriquées et sont contraires à des faits facilement confirmés. Kris n’a jamais agi de manière inappropriée à son égard.

« La société de sécurité a cessé d’affecter McWilliams pour y travailler après que le garde ait été surpris à plusieurs reprises en train de dormir dans sa voiture au travail.

« De manière significative, McWilliams n’a jamais déposé de plainte auprès de son employeur au sujet de Kris jusqu’à ce qu’il ait inventé cette affirmation ridicule un an plus tard.

« Bien que Kourtney soit nommée dans la poursuite, elle n’est pas accusée d’avoir fait quoi que ce soit de répréhensible, ni ne l’a fait.

« Lorsque Kris et Kourtney vainquent ce procès frivole, ils ont l’intention de poursuivre immédiatement McWilliams et ses avocats pour des poursuites malveillantes. »

En septembre, le clan Kardashian-Jenner a annoncé L’incroyable famille Kardashian, qui a mis la famille sous les projecteurs, mettait fin à ses 13 ans de course.

McWilliams est un membre fondateur du groupe de la fin des années 80 MGM – Musically Gifted Men – qu’il a commencé avec son ami proche, la star du rap disgraciée R. Kelly.

Après 20 saisons dans l’émission Keeping Up With The Kardashians, la série qui a catapulté la famille sous les projecteurs après ses débuts en 2007, se termine ce mois-ci.

Le premier goût de la célébrité de Kris est venu lors de son premier mariage avec l’avocat de Los Angeles, Robert Kardashian, alors qu’il faisait partie de la « dream team » des meilleurs avocats qui ont remporté l’acquittement d’OJ Simpson à la fin de son célèbre procès pour meurtre au milieu des années 90.

Elle et Robert ont eu quatre enfants, les filles Kourtney, Kim, maintenant 40 ans, Khloe, 36 ans, et son fils Rob, 33 ans. Ils ont divorcé en 1991 et Robert est décédé d’un cancer en 2003.

En avril 1991 – un mois seulement après son divorce d’avec Kardashian – Kris a épousé son deuxième mari, l’ancien athlète médaillé d’or olympique, Bruce Jenner et ils ont eu deux enfants, Kendall, 25 ans et Kylie, 23 ans.

Le couple s’est séparé en 2013 et a divorcé en 2015, la même année où Bruce s’est déclaré publiquement une femme transgenre, qui passe maintenant par Caitlyn Jenner.