Un ancien garde de camp nazi qui vivait au Tennessee est expulsé par les États-Unis

À la fin du mois de mars 1945, lorsque les nazis abandonnèrent Meppen pour échapper à l’avancée des forces britanniques et canadiennes, M. Berger a aidé à garder les prisonniers lors de leur évacuation forcée vers le camp principal, une marche de près de deux semaines dans des conditions inhumaines qui a coûté la vie. sur quelque 70 prisonniers, a indiqué le département.

Le ministère de la Justice a déclaré que M. Berger avait servi comme garde armé dans un sous-camp du camp de concentration de Neuengamme près de Meppen, en Allemagne, où Danois, Néerlandais, Français, Italiens, Juifs, Lettons, Polonais et Russes ainsi que des opposants politiques aux nazis. ont été emprisonnés dans des conditions «atroces» et contraints de creuser des fortifications antichars en plein hiver.

La déportation de l’ancien garde, Friedrich Karl Berger, a couronné ce qui pourrait être la dernière poursuite par le gouvernement américain de collaborateurs dans des crimes de guerre nazis, car la plupart des cibles sont mortes en plus de 75 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Un homme de 95 ans qui vivait dans le Tennessee a été expulsé en Allemagne samedi, un an après qu’un juge fédéral eut découvert qu’il avait servi comme garde armé dans un camp de concentration nazi où les prisonniers étaient forcés de travailler à l’extérieur «au point de l’épuisement et la mort.

L’ensemble du système Neuengamme – qui comprenait des dizaines de camps – a emprisonné quelque 100 000 hommes et femmes, dont environ 40 000 à 55 000 sont morts, a indiqué le ministère de la Justice. Entre 3 000 et 4 000 personnes ont été emprisonnées dans deux sous-camps de Meppen, dont l’un était gardé par M. Berger.

Au cours d’un procès de deux jours en février 2020, M. Berger a reconnu qu’il avait gardé les prisonniers pour les empêcher de s’échapper alors qu’ils travaillaient de l’aube au crépuscule, et alors qu’ils se rendaient sur les lieux de travail et rentraient au camp, a déclaré le ministère de la Justice. M. Berger a également reconnu qu’il n’avait jamais demandé de transfert du service de garde des camps de concentration et qu’il avait continué de recevoir une pension de l’Allemagne en partie en raison de son «service de guerre».

En novembre 2020, la Commission d’appel de l’immigration a confirmé la décision d’un juge de l’immigration selon laquelle M. Berger était révocable en vertu de l’amendement Holtzman de 1978 à la loi sur l’immigration et la nationalité parce que son «service volontaire en tant que garde armé de prisonniers dans un camp de concentration où la persécution a eu lieu »Constituait une aide à la persécution parrainée par les nazis.

«Le renvoi de Berger démontre l’engagement du ministère de la Justice et de ses partenaires d’application de la loi à faire en sorte que les États-Unis ne soient pas un refuge sûr pour ceux qui ont participé à des crimes nazis contre l’humanité et à d’autres violations des droits humains», Monty Wilkinson, le procureur général par intérim , a déclaré dans un communiqué.

«En cette année où nous marquons le 75e anniversaire des condamnations de Nuremberg, cette affaire montre que le passage, même de plusieurs décennies, ne dissuadera pas le département de poursuivre la justice au nom des victimes des crimes nazis», a déclaré M. Wilkinson .