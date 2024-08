Un ancien fonctionnaire d’une petite ville accusé d’avoir volé 937 000 $ à la ville de Washington

(Zen Rial/Getty Images)

L’ancien greffier-trésorier de la petite ville de Morton, dans l’État de Washington, est accusé d’avoir volé plus de 900 000 dollars à la ville en près de neuf ans.

Un audit de l’État publié lundi a révélé que le greffier-trésorier avait détourné 937 584 $ des coffres de la ville entre 2013 et 2021 en utilisant des retraits non autorisés aux distributeurs automatiques de billets et d’autres méthodes, notamment accepter les paiements en espèces des clients qu’elle n’a pas déposés à la banque et rédiger des chèques municipaux à son nom et les enregistrer dans le système comptable de la ville en tant que paiements aux fournisseurs.

Morton, située dans le comté de Lewis, au sud-ouest de Mount Rainier, compte environ 1 100 habitants et un budget annuel d’environ 4,6 millions de dollars.

Le bureau de l’auditeur a déclaré qu’il transmettrait l’affaire au bureau du procureur du comté de Lewis et que la ville avait déposé un rapport auprès de son service de police, qui enquête sur l’affaire. Les conclusions de l’audit seront communiquées aux forces de l’ordre.

Dans un communiqué, la ville a déclaré qu’elle disposait d’une assurance de gestion des risques pour couvrir les fonds volés.

« La Ville sait que la communauté place sa confiance dans les employés municipaux qui la servent et que cela nuit à cette relation », ajoute le communiqué. « Dans un souci de transparence et pour protéger cette confiance, la Ville veut que la communauté sache qu’aucun des employés actuels de la Ville n’a été impliqué dans le vol de fonds municipaux. »

Donna Royle, l’actuelle greffière adjointe de Morton, a répondu au téléphone à l’hôtel de ville lundi et a déclaré que la ville n’avait aucun commentaire au-delà de la déclaration, citant une enquête en cours.

Le greffier-trésorier de la ville servait de « caissier de secours » au greffier-trésorier adjoint et était chargé de superviser les opérations quotidiennes de la ville, y compris la gestion des dépôts bancaires et le rapprochement du système comptable de la ville et des relevés bancaires, explique le rapport d’audit.

En 2021, le conseil municipal de Morton a adopté une loi supprimant le poste combiné de greffier-trésorier et a créé des postes autonomes de greffier et de trésorier municipal.

« Avec la suppression du poste conjoint de greffier/trésorier, il n’y avait plus une seule personne responsable des opérations bancaires, du paiement des factures et du rapprochement des salaires », ont déclaré le maire Rick Mead, le conseil municipal et le personnel de la ville dans une réponse incluse dans le rapport d’audit.

La ville a déclaré que l’ancienne secrétaire-trésorière avait démissionné peu de temps après la scission des fonctions. Dans le communiqué de la ville, les responsables de Morton ont déclaré qu’ils « poursuivraient toutes les options légales » pour s’assurer qu’elle soit poursuivie.

Le rapport d’audit ne mentionne pas le nom de l’ancien greffier, mais la ville a nommé dans sa déclaration la personne accusée de vol. Le Standard ne la nomme pas parce qu’elle n’a pas pu être jointe pour commenter et qu’il n’était pas clair si des accusations avaient été portées.

Les enquêteurs du bureau du vérificateur général ont déclaré avoir interrogé l’ancienne greffière-trésorière en mai et qu’elle « a assumé la responsabilité du détournement de fonds municipaux ».

Le rapport d’audit indique que l’ancienne greffière-trésorière a commencé à travailler pour la ville en juillet 2012 et a attiré l’attention lors d’un audit prévu en 2014 pour un chèque municipal de 2 400 $ émis à son nom.

Elle a déclaré que les 2 400 $ étaient un prêt personnel, selon le rapport, et le maire de l’époque a ensuite écrit au bureau du vérificateur de l’État pour indiquer que la ville avait approuvé le prêt.

« En janvier 2015, nous avons recommandé à la Ville de s’abstenir de prêter des fonds publics et de veiller à ce que le greffier-trésorier rembourse l’argent en temps opportun », indique le rapport d’audit, notant que la dernière enquête a révélé que les 2 400 $ ont finalement été remboursés.

L’ancienne trésorière a également eu des ennuis pour avoir dit au Département des services de retraite qu’elle ne travaillait plus pour la ville en 2019, puis pour avoir retiré 23 837 $ d’un compte de retraite – une décision qui n’était pas autorisée si elle était employée. Le département a découvert plus tard qu’elle travaillait toujours pour la ville.

Des retraits inhabituels aux distributeurs automatiques de billets sur le compte bancaire de la ville, détectés lors d’un audit de routine de l’État en 2022, ont conduit à l’enquête qui a abouti aux conclusions publiées lundi.

« Ce qui est incroyable dans ce cas, c’est que les dirigeants de Morton n’ont pris aucune mesure alors qu’ils avaient été informés de deux problèmes différents avec le greffier-trésorier. Nous disons « faites confiance mais vérifiez » pour une raison », a déclaré le vérificateur général Pat McCarthy dans un communiqué.

« Une confiance aveugle ne protège pas l’argent du public. Des contrôles appropriés le font », a ajouté McCarthy.

Dans un rapport d’enquête distinct sur la fraude, les auditeurs ont enquêté sur les préoccupations liées aux achats par carte de crédit d’un ancien chef de police de Morton.

Le chef de la police avait également accès à un compte bancaire qui échappait au contrôle de la ville, mais qui contenait des dons destinés à des activités liées à la police. Les vérificateurs ont découvert que le chef de la police avait effectué des achats personnels d’une valeur de 199 $ avec une carte de crédit de la ville, ainsi que d’autres achats douteux.

L’épisode de Morton marque la troisième perte à six chiffres de fonds publics par une administration locale ou une agence d’État de Washington signalée par le bureau du vérificateur cette année. Les autres impliquaient l’État Bureau des audiences administratives et le ville de Cusick.