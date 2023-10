Un ancien flic « voyou » de Détroit démissionne d’un autre département après avoir perdu son permis d’application de la loi | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Capture d’écran Capture d’écran d’une vidéo montrant un policier de Détroit frappant un homme au visage à Greektown.

Un ancien flic de Détroit qui a démissionné en août 2021 après qu’une enquête interne a révélé qu’il avait frappé un homme non armé au visage puis menti à ce sujet a laissé un autre service de police local en disgrâce.

La Commission du Michigan sur les normes d’application de la loi (MCOLES) a suspendu le permis de conduire de l’agent Kairy Roberts le 15 septembre, l’empêchant ainsi de servir comme policier dans l’État.

La suspension était liée aux allégations vieilles de deux ans selon lesquelles Roberts avait agressé un homme à Greektown, l’avait assommé, puis avait omis de lui fournir une aide médicale, un incident qui a été filmé sur une vidéo de téléphone portable.

Environ un an après sa démission de la police de Détroit, Roberts a été embauché par le service de police d’Eastpointe, malgré les graves allégations portées contre lui.

Le chef de la police d’Eastpointe, Corey Haines, raconte Horaires du métro que Roberts a été immédiatement mis en congé après la suspension de son permis, puis a démissionné vendredi.

Haines, qui n’était pas le chef d’Eastpointe lorsque Roberts a rejoint la force, n’a pas pu expliquer pourquoi la ville l’a embauché.

«Malheureusement, je sais maintenant quels critères d’embauche l’ancien administrateur utilisait», dit Haines. « Je crois comprendre qu’il était au courant de l’incident. »

George Rouhib, le chef d’Eastpointe qui a embauché Roberts, a accepté un poste de chef du service de police de Rochester en mai. Horaires du métro Je n’ai pas pu le joindre pour commenter.

Une enquête interne menée par le service de police de Détroit en juillet 2022 a conclu que Roberts avait frappé Marcus Alston au visage, même s’il ne semblait pas constituer une menace, et s’était éloigné de lui malgré ses blessures graves. Roberts a ensuite faussement affirmé qu’Alston avait adopté une position de combat et agressé un autre policier, même s’il n’avait fait ni l’un ni l’autre, selon l’enquête interne de la police. En fait, Alston a reçu un coup de poing alors qu’il demandait les numéros de badge des policiers qui auraient agressé plusieurs personnes alors qu’ils dispersaient une foule à Greektown.

Roberts a démissionné de DPD avant de pouvoir être licencié.

L’avocat d’Alston, Johnny Hawkins, qui poursuit Roberts et la police de Détroit pour cet incident, déclare qu’il était inexcusable pour Eastpointe d’embaucher Roberts et pour MCOLES de prendre deux ans pour suspendre son permis.

Hawkins représente quatre personnes qui auraient été agressées par la police de Détroit la nuit où Hawkins a reçu un coup de poing. Deux d’entre eux, dit-il, ont été agressés par Roberts, que Hawkins qualifie de « flic voyou ».

Les blessures d’Alston ont changé sa vie, dit Hawkins. Il a subi une commotion cérébrale et une hernie discale. Chauffeur de camion et entraîneur sportif pour les jeunes, Alston n’a pas pu retourner au travail parce qu’il est incapable de réussir l’examen physique.

« Il était en assez mauvais état », dit Hawkins. « Le plus difficile pour lui est d’expliquer aux enfants qu’il entraîne pourquoi et comment cela s’est produit. Tout ce qu’il faisait, c’était demander un numéro de badge, et il s’est vraiment fait amocher.

Hawkins dit que le Michigan doit faire un meilleur travail pour protéger les résidents contre les policiers abusifs.

« En tant que pays, nous ne prenons pas la brutalité policière aussi au sérieux que nous le devrions », déclare Hawkins. « Il y a un grand besoin de réforme. Les garçons en bleu font partie du plus grand gang national de ce pays. Ils sont protégés et quoi qu’ils disent, cela sera respecté. »

La capacité de Roberts à passer d’un service de police à un autre après des allégations de faute grave n’a rien de nouveau dans le Michigan. Le problème est si courant que des agents comme Roberts sont qualifiés de « flics errants ». Ils sont forcés de quitter un service de police, pour ensuite trouver du travail dans un autre service d’application de la loi, Horaires du métro signalé en août.

Au Michigan, comme dans de nombreux États, aucune loi n’oblige les services de police à divulguer des informations sur une grande partie de la mauvaise conduite d’un agent à un autre organisme chargé de l’application de la loi.

Sans obligations de déclaration, les agences risquent d’embaucher sans le savoir des agents qui ont quitté leur ancien emploi dans des circonstances douteuses.

Pour tenter d’en savoir plus sur les flics errants dans le Michigan, Horaires du métro et l’Invisible Institute a recherché des dossiers identifiant tous les agents certifiés et non certifiés de l’État. Mais la police de l’État du Michigan a rejeté notre demande en vertu de la Freedom of Information Act, affirmant que « la divulgation publique de l’information constituerait une atteinte manifestement injustifiée à la vie privée d’un individu ».

En dissimulant l’identité des policiers, le MSP entrave la capacité du public à retrouver les flics errants.

Maintenant que les démocrates contrôlent le Sénat et la Chambre des représentants de l’État du Michigan pour la première fois depuis près de 40 ans, les législateurs pourraient bientôt rendre plus difficile aux policiers errants de continuer à décrocher de nouveaux emplois.

En 2017, la législature du Michigan a adopté une loi exigeant que les services de police tiennent un registre des séparations des agents et que les agents signent une renonciation autorisant les services à consulter leurs dossiers antérieurs. Mais cela n’a pas empêché les policiers ayant des antécédents importants de mauvaise conduite ou de recours à la force d’être réembauchés, et n’a pas empêché les agences d’autoriser les policiers à démissionner plutôt que d’être licenciés. Si un officier est autorisé à démissionner, les documents à conserver concernant sa séparation seront probablement beaucoup moins importants.

En 2021, le sénateur de l’État du Michigan, Jeremy Moss, a présenté un projet de loi ciblant les agents au passé mouvementé. Mais comme les Républicains détenaient la majorité au Sénat, la législation traînait.

Projet de loi du Sénat 474 aurait exigé que les services de police signalent toutes les violations de recours à la force, en plus des dossiers de séparation qu’ils sont tenus de fournir aux nouveaux employeurs potentiels de leurs anciens agents. De cette façon, les forces de l’ordre auraient un accès plus large aux antécédents de mauvaise conduite des candidats à un emploi.

Après avoir discuté du projet de loi avec les forces de l’ordre, Moss affirme avoir reçu beaucoup de soutien pour ressusciter la législation.

Hawkins affirme que les législateurs devraient agir de toute urgence.

« Nous avons besoin que les législateurs protègent les citoyens de l’État du Michigan », déclare Hawkins. « Si d’autres États le font, alors pourquoi les habitants du Michigan ne devraient-ils pas bénéficier des mêmes avantages que les policiers correctement contrôlés afin que nos citoyens ne soient pas la cible d’un flic voyou qui a été autorisé à passer d’un service de police à l’autre, faisant quoi ? ils sont connus pour le faire ?

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter