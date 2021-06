Un ancien flic du NYPD «violé à plusieurs reprises par trois collègues policiers et un pompier jusqu’à ce que ses organes génitaux soient DÉFORMÉS»

Un ancien policier du NYPD affirme qu’elle a été violée à plusieurs reprises, sodomisée et mentalement tourmentée par ses collègues policiers sur une période de cinq ans – mais a déclaré que le bureau du procureur avait refusé de poursuivre son cas.

Maria Mendez a déposé une plainte fédérale explosive cette semaine, affirmant qu’elle avait été violée et agressée à plusieurs reprises par deux officiers, un détective et un pompier au cours de ses 14 ans de carrière.

Maria Mendez affirme avoir été violée et agressée à plusieurs reprises par deux officiers, un détective et un pompier au cours de ses 14 ans de carrière Crédit : The Sanders Firm, PC

Mendez, qui a démissionné du service de police de New York en janvier 2019, a déclaré qu’elle avait également été forcée d’ingérer de l’oxycodone, de l’ecstasy et de l’alcool du pompier qui les volerait au domicile des personnes décédées.

Le procès de l’ancien flic affirme qu’elle a souffert de « difformités physiques au vagin et à l’anus nécessitant une réparation chirurgicale » du nombre « incalculable » de viols qu’elle a subis au cours de la période de cinq ans, ce qui l’a laissée suicidaire et souffrant d’anxiété, de dépression et de troubles post-traumatiques. trouble de stress.

Elle affirme également que le pompier du FDNY Evan Santana l’a violée et l’a forcée à acheter des opioïdes et d’autres drogues qu’il a volées dans les maisons des personnes décédées.

Mendez, une ancienne officier de la 32e circonscription qui a renoncé à son droit à l’anonymat par l’intermédiaire de ses avocats, a déclaré qu’elle avait été maltraitée et soumise à des commentaires dégradants en plus d’avoir été violée – et a déclaré qu’elle avait été ignorée lorsqu’elle a tenté de signaler le crime.

Elle dit qu’elle parlerait à ses superviseurs des crimes pour être ignorée ou menacée Crédit : The Sanders Firm, PC

Le lieutenant Julio Calle, l’un des hommes accusés dans le procès de Mendez, lui aurait demandé de « le nourrir à la cuillère dans son lit parce qu’elle est dominicaine » et l’aurait forcée à lui sucer les orteils.

Le procès de Mendez a accusé le sergent Alfred Gallicchio d’avoir pris des photos d’un collègue pendant qu’elle pompait du lait, puis d’avoir osé un sous-fifre de voler le lait et de le boire, ce qu’ils ont fait.

Gallicchio est également accusé dans le procès d’avoir fait des remarques dégradantes à Mendez comme « Laissez-moi boire le jus de p-y » et « Je vais lécher votre p-y toute la journée », entre autres, et lui a même demandé d’effectuer des trios.

Lorsqu’elle s’est tournée vers Fillastini Srour, une femme lieutenant, pour obtenir de l’aide, Srour aurait omis de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les accusations de Mendez.

Au lieu de cela, elle a qualifié Mendez de « salope » et a dit à Mendez que si elle « n’arrêtait pas de faire de fausses allégations contre de bons officiers », alors Srour serait « forcé de prendre des mesures contre elle ».

Une discussion de groupe entre des membres du département a partagé des vidéos de Mendez se faisant violer et agresser.

Elle a dit qu’elle avait besoin d’une intervention chirurgicale à la suite des violentes attaques Crédit : The Sanders Firm, PC

Des officiers de haut rang comme le chef adjoint Michael Baker et le capitaine Neil Zuber les ont même vus mais n’ont pas agi, selon le procès.

L’officier Ryan Marrero, l’ancien partenaire de Mendez, lui a apparemment glissé deux pilules d’oxycodone et l’a violée et sodomisée régulièrement, selon le procès.

L’officier Jimmy Gutierres et le détective Michael Ganz sont ensuite accusés d’avoir exigé des actes sexuels de Mendez après que des photos et des vidéos de ses viols aient été partagées dans le département.

À une occasion, Marrero a menacé d’en parler au mari de Mendez et de lui montrer ses photos si elle n’allait pas à une fête de Noël. À la fin de la fête, il a attrapé Mendez à la gorge, lui a enfoncé une arme de poing dans la bouche et l’a forcée à s’asseoir sur la banquette arrière de sa voiture.

Là, Marrero l’a violée par voie vaginale, anale et orale, selon le costume. Il lui a également dit de « la fermer » quand elle lui a dit d’arrêter et a dit que si elle « n’arrêtait pas de résister », il prendrait des photos d’elle et les enverrait à son mari.

Marrero a ensuite appelé l’officier Peter Montalbano à se joindre à lui « afin qu’il puisse aussi s’amuser avec une salope dominicaine comme elle », allègue le costume.

Le procès allègue que Mendez n’a pas pris la peine d’aller voir ses supérieurs parce que « qui croirait qu’un policier qualifié pourrait être agressé sexuellement beaucoup moins par un autre policier » et parce qu’elle a été ignorée tant de fois auparavant.

Mendez affirme que Marrero l’aurait violée à plusieurs reprises, » brutalement frappée « , » frappée à coups de pied » et » étranglée » Mendez et aurait forcé son » poing » à l’intérieur de son anus et de son vagin.

En juillet 2019, le bureau des affaires internes du NYPD et des membres de l’unité des crimes sexuels du procureur du district de Manhattan ont interrogé Mendez.

Ils avaient des tonnes de preuves pour étayer ses affirmations, notamment des appareils mobiles, 20 journaux d’activité et plus de 100 paires de sous-vêtements « souillés » et un échantillon d’ADN.

Cependant, le bureau du procureur lui a dit qu’il ne poursuivrait pas son affaire car ils ne pouvaient pas « prouver au-delà de tout doute raisonnable qu’un crime avait été commis ».