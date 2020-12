Les anciens facteurs qui avaient gagné à la loterie en 2015 sont de retour au travail pour répandre la joie de Noël parmi les travailleurs de première ligne

L’année 2020 avec tous ses événements malheureux nous a également montré un côté plus brillant de l’humanité. Et un tel exemple vient du Royaume-Uni où un ancien employé de Royal Mail, qui a gagné une grande loterie, est de retour au travail pour aider les autres pendant la saison des fêtes.

Matt Evans, 40 ans, qui a remporté 2 000 000 £ à la loterie en 2015, a formé un groupe WhatsApp avec d’autres gagnants pour aider les autres pendant la période des fêtes. Selon Metro, les millionnaires ont assemblé des paniers de luxe pour les travailleurs des soins palliatifs de Cardiff sous le nom de code « Operation Snowball » afin de répandre la joie de Noël dans ce qui a été une année vraiment difficile.

Matt s’est porté volontaire pour raviver son expérience pour livrer les cadeaux à City Hospice, dans la ville anglaise de Whitchurch, où le personnel de santé travaille pour 550 patients atteints de maladies en phase terminale et non terminale. Parler à Metro, Matt a dit que c’était vraiment bien de pouvoir sortir et d’aider l’hôpital et qu’ils ont assemblé neuf paniers de Noël au total.

Liz Andrews, directrice générale de City Hospice, a déclaré que leur équipe était honorée d’avoir été choisie par les gagnants de la loterie nationale pour recevoir les magnifiques paniers de fête. Les paniers apporteront certainement de la joie à la fin d’une année très difficile, ont-ils dit.

Matt et plusieurs autres gagnants ont aidé à préparer les paniers, dont le 111 gestionnaire d’appels d’urgence Davinia Pritchard et l’ancien employé de l’hôpital Julie Amphlett et son partenaire Chris. Davinia a gagné 1 million de livres il y a cinq ans et cette année, elle a décidé de ne pas abandonner son travail essentiel dans les services d’urgence. Face à l’année la plus chargée qu’elle ait jamais connue, Davinia voulait «redonner quelque chose» aux travailleurs de première ligne. S’adressant à Wales Online, elle a déclaré que cette année avait été très occupée et une période effrayante pour tant de personnes, en particulier le personnel de première ligne, se mettant en danger.

Décrivant son expérience, Davinia a déclaré que les appels de cette année ont explosé, mais qu’ils ont tous la chance de pouvoir rentrer chez eux avec leur famille et leurs amis. Metro a rapporté que l’ancien facteur Matt s’est rappelé comment son billet gagnant était resté dans la poche de son pantalon pendant trois jours avant de se rendre compte qu’il était devenu un millionnaire instantané il y a cinq ans.

Matt ne savait pas qu’il avait décroché un jackpot jusqu’à ce qu’il aille vérifier son billet chez les marchands de journaux locaux. Pour célébrer sa victoire à la loterie, Matt s’est offert un abonnement de saison à Cardiff City et a ensuite transformé son jardin arrière en terrain – avec une pirogue.