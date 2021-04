Un ANCIEN étudiant à l’université qui avait publié «la mort à tous les Américains» sur sa page Facebook a été expulsé jeudi après avoir prétendument menti au FBI, selon des rapports.

Gaafar Muhammed Ebrahim al-Wazer, 25 ans, a été arrêté le 7 novembre 2019, peu de temps après avoir tenté de se rendre à la Maison Blanche, rapporte The Philadelphia Inquirer.

Le journal indique qu’un juge fédéral a approuvé un accord dans lequel le citoyen yéménite sera libéré et immédiatement expulsé pour avoir menti au sujet de ses contacts avec des insurgés anti-américains.

L’ancien étudiant de l’Université Drexel avait déjà été considéré comme un risque de fuite et un danger pour la communauté, selon un communiqué du bureau du procureur américain dans le district oriental de Pennsylvanie.

Lors de son arrestation, al-Wazer avait récemment tenté de planifier une visite à la Maison Blanche après avoir brusquement retiré sa demande de renouvellement de son statut d’immigrant.

Il a retiré sa demande en invoquant l’implication américaine dans la brutale guerre civile au Yémen.

À l’époque, l’unité antiterroriste du FBI surveillait al-Wazer en raison d’images et de commentaires partagés sur sa page Facebook qui montraient des liens apparents vers des groupes d’insurrection.

Le personnel de l’Université de Drexel a alerté les agents sur les postes en 2014, deux ans après son arrivée aux États-Unis avec un visa d’étudiant pour étudier l’anglais.

Le 17 mai 2016, il a été interrogé par les enquêteurs antiterroristes du FBI au sujet de son affiliation avec le mouvement Houthi, officiellement connu sous le nom d’Ansar Allah.

C’est un groupe rebelle armé qui a renversé le gouvernement du Yémen et y mène une guerre civile en cours depuis des années.

Sa devise est « Allah est le plus grand de tous, Mort à l’Amérique, Mort à Israël, Malédiction sur les Juifs, Victoire à l’Islam. »

Al-Wazer aurait menti aux enquêteurs du FBI, déclarant qu’il n’avait jamais tiré avec une arme ou participé à un entraînement militaire ou milicien.

Au moment où il a été interviewé par des agents, il avait supprimé les messages Facebook, mais avait noté le dégoût de l’implication controversée des États-Unis dans la guerre.

Le FBI l’a laissé partir mais il a été suspendu de Drexel ce jour-là.

Lorsqu’on lui a dit qu’il ne pouvait pas retourner sur le campus, l’Inquirer rapporte qu’al-Wazar aurait refusé de partir.

Selon des documents judiciaires, l’un des enseignants d’al-Wazer a fui le bâtiment après avoir été déconcerté par l’incident.

Selon la plainte pénale déposée contre lui, les enquêteurs ont par la suite découvert des preuves selon lesquelles al-Wazer leur avait menti via d’autres publications sur ses comptes de réseaux sociaux.

Il a félicité Ansar Allah et ses combattants qui ont été tués en combattant contre les forces soutenues par les États-Unis.

Les messages comprenaient également des photos dans lesquelles le jeune homme de 25 ans était armé d’armes automatiques, dont un lance-grenades propulsé par roquettes.

Une photo montrait al-Wazer et d’autres avec des fusils d’assaut automatiques, s’engageant à rester sur la voie du djihad et souhaitant la mort aux États-Unis et à Israël et la victoire à l’islam.

«Il déteste tous les Américains, la mort de tous les Américains, en particulier les Juifs», pouvait-on lire dans la légende.

En octobre 2019, al-Wazar a révoqué sa demande de renouvellement d’immigration avec une lettre déclarant: «Je n’ai pas besoin de vous. J’ai Allah avec moi.

«Si les États-Unis ne soutiennent pas la paix dans mon pays, comment vont-ils m’aider quand je suis dans son pays?» la lettre a continué.

L’Inquirer rapporte qu’il a refusé de répondre à ces sentiments lors d’une comparution devant le tribunal jeudi devant le juge en chef du district américain Juan R. Sánchez.

Cependant, le juge Sánchez a toujours signé l’accord qui prévoyait son expulsion vers Oman dans les heures suivant son audition.

Les procureurs avaient assuré que les agents du FBI n’avaient découvert aucune preuve qu’al-Wazer constituait une menace «opérationnelle» pour la sécurité américaine.

«Nous pensons que la peine purgée est une peine appropriée dans cette affaire», a déclaré l’avocat d’al-Wazer, Peter J. Thompson.

L’accord conclu jeudi exigeait seulement qu’al-Wazar admette avoir menti aux agents fédéraux de l’immigration dans sa demande de 2018 de renouveler son statut de protection temporaire.

Cette désignation donne aux citoyens de pays touchés par la guerre le droit temporaire de vivre aux États-Unis.

Il avait dit à un officier qu’il n’avait pas pris parti dans le conflit malgré ses publications publiques sur Facebook montrant le contraire.

«Tout comme lors de l’arrestation et de la détention d’al-Wazer en novembre 2019, l’acte d’accusation d’aujourd’hui démontre que mentir à des agents de lutte contre le terrorisme dans l’exercice de leurs fonctions officielles est un crime», a déclaré jeudi le procureur américain McSwain.

«Al-Wazer a été accueilli dans notre pays pour les opportunités éducatives disponibles ici, et il a le droit de défendre et d’exprimer ses convictions politiques et religieuses aussi librement que n’importe qui d’autre dans ce pays – aussi viles et dégoûtants soient-ils», at-il a continué.

«Mais ce qu’il ne peut pas faire, c’est mentir aux agents fédéraux lorsqu’il est directement interrogé sur ses activités et ses convictions. Je tiens à remercier nos partenaires du groupe de travail conjoint sur le terrorisme du FBI pour leur vigilance continue dans cette affaire.

Al-Wazer a été accusé par mise en accusation de trois chefs d’accusation d’avoir fait de fausses déclarations aux officiers du groupe de travail du groupe de travail conjoint du FBI sur le terrorisme de Philadelphie.

S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale possible de cinq ans d’emprisonnement, trois ans de mise en liberté surveillée et une amende de 250 000 $ par chef d’accusation.