Un ancien étudiant de Toronto tué par le régime iranien alors qu’il manifestait pour les droits de l’homme, selon la communauté

Par une froide soirée de novembre devant les marches d’une école secondaire de Toronto, des membres de la communauté iranienne de la ville se sont réunis pour se souvenir d’une jeune vie qui, selon eux, a été écourtée par le régime iranien la semaine dernière – une vie qui, selon eux, représente maintenant la lutte de tous ceux qui se battent pour leur avenir dans ce pays.

Ali Araghi, 22 ans, a étudié au Canada pendant deux ans avant de devoir retourner en Iran pour des raisons personnelles et financières, ont indiqué les organisateurs lors d’une veillée mardi. Ancien élève de l’école secondaire George Vanier, les organisateurs ont déclaré qu’il rêvait de devenir interprète, qu’il aimait chanter et danser et qu’il espérait revenir un jour au Canada.

Au lieu de cela, les organisateurs disent qu’il a été battu à mort le 16 novembre par les forces de sécurité iraniennes alors qu’il manifestait pour les droits de l’homme. Des responsables iraniens auraient dit à la famille d’Araghi qu’il avait sauté du quatrième étage d’un immeuble, ce qui, selon les organisateurs, n’est qu’un autre des mensonges du régime.

CBC News n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les détails de la mort d’Araghi.

“La vie d’Ali a été écourtée parce que les assassins de la République islamique veulent conserver le pouvoir à tout prix”, a déclaré Maryam Rahimi Shahmirzadi, ajoutant que son histoire sert désormais de symbole des sacrifices que tant de personnes en Iran, en particulier les jeunes, font. pour leur liberté.

La famille d’Araghi, quant à elle, a été empêchée de parler de ce qui a conduit à sa mort – plusieurs personnes ayant été arrêtées même lors de ses funérailles, ont déclaré les organisateurs.

CBC News a demandé des commentaires à Affaires mondiales Canada et au Toronto District School Board, et mettra à jour cette histoire lorsqu’une réponse sera disponible.

‘Que reste-t-il à faire à part se battre ?’

Dans les mois qui ont suivi la mort de Mahsa Amini en septembre – la jeune femme de 22 ans arrêtée pour avoir prétendument porté son hijab de manière incorrecte – le régime iranien a mené une répression brutale et meurtrière contre les manifestants des droits humains. Au moins 426 personnes ont été tuées depuis et plus de 17 400 arrêtées, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe surveillant les troubles.

Certains membres de la communauté iranienne du Canada disent qu’eux-mêmes ou des personnes qu’ils connaissent ont également fait l’objet de menaces de mort chez eux. (Katie Nicholson/CBC)

Environ 100 personnes se sont rendues à la veillée de mardi pour Araghi. Certains le connaissaient tandis que d’autres ne le connaissaient pas, mais se sont sentis obligés de montrer leur soutien quand même, malgré les risques.

Sophia Namvarzad était l’une d’entre elles.

“C’est arrivé à un point maintenant où vous ne pouvez pas imaginer que ce n’est pas vous”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le fait qu’Araghi soit allé à l’école au Canada donne l’impression que la communauté ici a perdu un membre de sa famille.

“Nous avons tous renoncé au droit de rentrer chez nous”, a-t-elle déclaré. “Tout ce pour quoi nous devons nous battre, c’est redonner l’avenir à la jeunesse, à la prochaine génération… Que reste-t-il à faire à part se battre pour tous ceux qui restent ?”

Se souvenir de ‘gentil’, ‘timide’

Était également présent Gisou Daneshmand, enseignant à l’école secondaire Thornlea, où Araghi avait été élève avant de déménager à George Vanier.

Daneshmand a déclaré à CBC News qu’Araghi avait été étudiante avec un visa et l’avait contactée lorsqu’il avait besoin d’aide parce qu’elle parlait le persan.

Elle se souvient d’Araghi comme d’un « jeune homme très gentil et timide », qui se sentait parfois seul lorsqu’il venait d’arriver au Canada, mais qui était résolument concentré sur la fin de ses études.

Au lieu de le voir réaliser cet objectif, Daneshmand se retrouve maintenant debout pour le représenter ainsi que tant d’autres jeunes tués en Iran.

“Il y a beaucoup de gens qui vivent la même chose, la même expérience qu’Ali. Je me sens obligée. Je dois faire quelque chose pour eux”, a-t-elle déclaré.

Bardia Amanirad a rencontré Araghi en 2018 en tant que camarade de classe à George Vanier, et s’est souvenue de leurs débats animés et de la gentillesse et du sourire d’Araghi.

Bardia Amanirad a rencontré Araghi en 2018 en tant que camarade de classe à George Vanier. (Chris Langenzarde/CBC)

“Nous avons eu beaucoup de souvenirs ensemble”, a-t-il dit, se souvenant d’un moment où Araghi a séché les cours pour aider un ami qui traversait une dépression émotionnelle.

Lorsqu’il a appris la mort d’Araghi, il a dit que ses mains étaient devenues froides et que son cœur s’était emballé à l’idée que l’ami avec qui il était allé à l’école il y a quelques années à peine était parti.

Parler malgré le risque

“C’est très choquant”, a-t-il dit, ajoutant que le Canada et d’autres pays doivent faire plus pour presser financièrement l’Iran afin que son gouvernement sache que ses actions ne resteront pas impunies.

Le Canada a émis cinq séries de sanctions contre l’Iran cette année en réponse à ce qu’Affaires mondiales Canada appelle « des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne et des actions continues visant à déstabiliser la paix et la sécurité ». Les listes de sanctions comprennent des entreprises et des dirigeants associés au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Pendant ce temps, certains membres de la communauté iranienne du Canada disent qu’eux-mêmes ou des personnes qu’ils connaissent ont également fait l’objet de menaces de mort ici au pays. Cela a empêché certains de s’exprimer, mais n’a fait que stimuler d’autres.

“Il n’y a pas de retour en arrière cette fois, donc nous n’allons pas partir”, a déclaré Namvarzad.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que s’exprimer pouvait menacer sa sécurité, Daneshmand a déclaré à CBC News: “C’est possible, mais ma vie n’a pas plus de valeur que celle qui est en train d’être perdue en Iran.

“Alors je vais prendre ce risque.”