Un ancien étudiant de Porto Rico risque la prison dans une affaire de cyberharcèlement

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Un ancien étudiant de l’Université de Porto Rico a été condamné à plus d’un an de prison fédérale après que les autorités l’ont accusé d’avoir pénétré par effraction dans les comptes Snapchat de femmes et de partager leurs images nues avec d’autres.

Le bureau du procureur américain a déclaré jeudi qu’Iván Santell-Velázquez avait plaidé coupable de cyberharcèlement en juillet dans le cadre d’un accord de plaidoyer. Un juge lui a ordonné mercredi de purger 13 mois de prison et deux ans de liberté surveillée.

Santell-Velázquez a également été accusé d’avoir pénétré par effraction dans plusieurs comptes de messagerie universitaires et d’avoir ciblé 15 femmes de 2019 à 2021.

Les autorités ont déclaré que Santell-Vázquez avait envoyé les images nues à d’autres personnes qui les avaient ensuite publiées en ligne.

The Associated Press