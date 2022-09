Un ancien étudiant de la MUN remporte un procès en matière de droits de l’homme contre un prof qui a refusé de porter un micro

William Sears tient l’émetteur FM qu’il utilisait pour entendre les instructeurs en classe lorsqu’il était étudiant à l’Université Memorial en 2015. (Todd O’Brien/CBC)

Un ancien étudiant de l’Université Memorial qui a contesté l’école et un professeur qui a refusé de porter un microphone il y a sept ans ont gagné leur cause devant la Commission des droits de la personne de Terre-Neuve-et-Labrador.

L’Université Memorial a manqué à son devoir d’accommoder William Sears – un étudiant malentendant qui a abandonné un cours d’histoire en 2015 lorsqu’un professeur lui a dit qu’elle ne pouvait pas porter de microphone émetteur FM pour des raisons religieuses – selon un arbitre nommé par la Commission.

L’école savait, ou aurait dû savoir, que les deux entreraient en conflit au sujet de leurs besoins en matière de logement, a écrit l’arbitre, et n’a pas fait assez pour éviter le conflit.

“Sears, un étudiant handicapé, a été mis en conflit avec un professeur titulaire qui détenait le pouvoir sur lui et lui a refusé un accès significatif aux services d’éducation”, a écrit Brodie Gallant, qui a supervisé la procédure à la commission d’enquête de la commission.

“En fin de compte, M. Sears a quitté la classe embarrassé et humilié. Il est clair pour moi qu’il a été profondément affecté par cet incident et qu’il ressent encore aujourd’hui de fortes émotions à la suite de ces événements.”

Gallant a accordé à Sears 10 000 $ en dommages-intérêts; L’Université Memorial fait appel de la décision auprès de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, dans l’espoir d’annuler la décision et l’amende.

“L’université pense qu’il y a des erreurs de droit dans l’analyse de l’affaire par l’arbitre”, a déclaré le porte-parole David Sorensen dans un e-mail. “Memorial s’est engagé et continue de s’engager à fournir des programmes et des services qui permettent aux étudiants handicapés de maximiser leur potentiel éducatif.”

Signes avant-coureurs ignorés : décision

Selon la décision écrite de Gallant, Sears contactait régulièrement le Blundon Centre, un département de l’université qui travaille pour accueillir les étudiants, avant chaque semestre pour que ce département parle à ses nouveaux professeurs du port de microphones.

Lorsqu’il l’a fait en 2015, un responsable du Blundon Center a écrit à tous les futurs professeurs étudiants, à l’exception de Ranee Panjabi. En effet, le responsable s’est souvenu qu’en 1996, il y avait eu “une polémique” autour d’une demande similaire.

En fait, en janvier 1996, un autre étudiant de l’université a déposé une plainte pour discrimination après que Panjabi ait refusé de porter un microphone. Plus tard, la professeure a signé une entente avec l’Université Memorial qui garantissait qu’elle n’aurait pas à porter une « oreille phonique » ou tout autre appareil sur elle.

Un rassemblement a eu lieu à l’Université Memorial en 2015 pour soutenir Sears, après qu’un professeur ait refusé d’utiliser un émetteur FM pour pouvoir entendre des conférences dans cette classe. (Radio-Canada)

Selon la décision, Panjabi pratique une forme de mysticisme qui se concentre sur “l’expérience personnelle et une recherche personnelle et individualisée de la vérité”.

“Selon les convictions du Dr Panjabi, le port d’un émetteur FM sur sa personne entraînerait une perturbation importante et une interférence substantielle avec l’équilibre spirituel qui doit, selon sa religion, toujours prévaloir.”

Deux jours avant le début des cours, le directeur a écrit à un directeur par intérim pour demander des conseils, mais selon l’arbitre, le directeur par intérim ne se souvenait pas de l’accord et a dit au directeur du Blundon Center de procéder comme d’habitude.

“C’est l’avertissement d’iceberg que le capitaine Edward Smith a ignoré lors du voyage inaugural du RMS Titanic”, a écrit Gallant. “C’est le moment où l’opportunité de s’engager dans un processus d’accommodement approprié s’est présentée et n’a pas été suivie.”

Malheureusement, ces changements sont arrivés trop tard pour M. Sears. – Brodie Gallant

Gallant a écrit dans sa décision que Panjabi a déclaré qu’elle n’avait pas vu les deux courriels qui lui avaient été envoyés, donc lorsque Sears est entré dans sa classe, aucun des deux ne savait qu’un conflit était probable. Sears a demandé à Panjabi de porter le microphone, et Panjabi a refusé, invoquant son accord et ses croyances religieuses. Elle a plutôt proposé de placer un microphone sur une table à proximité, mais Sears a déclaré que cela ne suffisait pas et a quitté la salle de classe.

“La décision ici de procéder sans prendre de mesures spéciales pour traiter les droits potentiellement concurrents de M. Sears et du Dr Panjabi s’apparente à de l’insouciance ou à un aveuglement volontaire et a garanti que ces droits concurrents deviendraient des droits contradictoires”, a écrit Gallant.

Ni Sears ni Panjabi n’ont répondu aux demandes d’interviews sur l’incident. Panjabi a depuis pris sa retraite et Sears a obtenu son diplôme en 2017.

L’appel de l’Université Memorial devant le tribunal a déclaré que la décision de l’arbitre n’avait pas correctement analysé l’obligation de l’école d’équilibrer les droits concurrents et n’avait pas examiné si MUN avait agi de bonne foi.

L’université et l’arbitre ont convenu que de nombreux changements ont été apportés depuis 2015 pour éviter des conflits similaires. Ces changements incluent un système d’auto-inscription dans lequel les étudiants peuvent demander des aménagements sans avoir à approcher les instructeurs en personne.

“Je suis convaincu que les efforts ultérieurs de MUN pour remédier aux lacunes de ses politiques … étaient appropriés et raisonnables”, a écrit l’arbitre. “Malheureusement, ces changements sont arrivés trop tard pour M. Sears.”

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador