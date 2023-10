Maria Butina, une femme politique russe emprisonnée aux États-Unis pendant plus d’un an après avoir admis avoir conspiré en vue d’agir en tant qu’agent étranger clandestin, a critiqué son ancien petit ami américain lors d’une nouvelle interview en podcast.

Au moment de son arrestation, Butina entretenait une relation avec Paul Erickson, un éminent agent politique et consultant du Parti républicain. Butina est devenue active dans les cercles conservateurs alors qu’elle sortait avec Erickson, et elle a affirmé un jour qu’elle avait mis des responsables russes en contact avec des membres de la campagne de l’ancien président Donald Trump en 2016.

Butina a plaidé coupable en 2018 de complot pour avoir agi au nom d’un gouvernement étranger sans en informer le procureur général et a finalement été expulsée vers la Russie après avoir passé 15 mois dans les prisons américaines. Erickson n’a pas été accusé d’un crime en lien avec l’affaire Butina.

Le Daily Beast a décrit les commentaires de Butina du Infâme podcast dans un épisode dont la sortie est prévue jeudi, expliquant comment elle considère désormais Erickson comme un « monstre ».

La politicienne russe et ancienne espionne Maria Butina s’entretient avec des journalistes à Moscou le 5 mars 2020. Butina s’est prononcée contre son ex-petit-ami, le militant politique républicain Paul Erickson, dans une nouvelle interview.

Photo de KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images



« Ça fait encore mal », a déclaré Butina Infâme hôte Paul Glader, selon The Daily Beast. « Tu aimes une personne, tu es sur le point de te marier avec une personne qui connaît tes parents et qui est si gentille, [and he] s’avère être un monstre. »

Butina, qui est membre du parlement russe depuis 2021 en plus d’apparaître fréquemment à la télévision russe, a également accusé Erickson d’avoir dépensé de l’argent sur son compte bancaire que, selon elle, ses parents lui avaient donné pour couvrir ses frais juridiques.

Semaine d’actualités n’a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations de Butina et a tenté de contacter Erickson et Butina pour obtenir leurs commentaires.

« En fait, il a utilisé ma carte parce que toutes ses cartes de crédit étaient bloquées à cause de son affaire avec le FBI. Alors ils ont tout bloqué », a-t-elle déclaré au Daily Beast. « Je suis sa petite amie. Je suis en prison. Je suis en cellule d’isolement, je risque 15 ans. Et sans poser de questions. Il ne m’a rien demandé, à mes parents, il prend juste cet argent. »

Bien qu’Erickson n’ait été accusé d’aucun crime en relation avec Butina, il a plaidé coupable en 2020 à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent dans le cadre de programmes d’investissement frauduleux. Il a été condamné à sept ans de prison, mais le président Trump de l’époque lui a gracié en janvier 2021.

Selon le récit du Daily Beast sur Infâme apparition en podcast, Butina a déclaré qu’elle pensait qu’Erickson avait été enhardie par l’obtention d’une sortie anticipée.

« Je ne pense pas qu’il ait compris la leçon, je pense qu’en étant gracié », aurait-elle déclaré.

Concernant l’accusation selon laquelle Erickson aurait pris de l’argent sur son compte bancaire alors qu’elle était en prison, Butina l’a qualifié de « trahison la plus douloureuse de ma vie ».