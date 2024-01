Un ancien entrepreneur de l’IRS condamné à 5 ans de prison pour avoir divulgué les dossiers fiscaux de Trump

WASHINGTON — L’ancien entrepreneur de l’Internal Revenue Service qui a divulgué les dossiers fiscaux de l’ancien président Donald Trump à Le New York Times ainsi que les dossiers fiscaux de milliardaires comme Jeff Bezos et Elon Musk pour ProPublica a été condamné lundi à cinq ans de prison.

Charles Littlejohn a plaidé coupable en octobre et les procureurs ont requis la peine maximale légale de cinq ans de prison fédérale. en disant qu’il “a abusé de sa position en divulguant illégalement des milliers de déclarations de revenus fédérales américaines et d’autres informations financières privées à plusieurs agences de presse”. Les procureurs ont déclaré que Littlejohn “avait utilisé son accès aux données non masquées des contribuables pour promouvoir son propre programme politique personnel, estimant qu’il était au-dessus des lois”.

Littlejohn a été condamné par la juge de district américaine Ana C. Reyes lors d’une audience au palais de justice fédéral de Washington. Il devra également payer une amende de 5 000 $.

“Vous pouvez être une personne exceptionnelle et commettre de mauvais actes”, a déclaré Reyes. « Ce que vous avez fait en ciblant le président en exercice des États-Unis était une attaque contre notre démocratie constitutionnelle », a-t-elle ajouté.

Reyes a comparé les actions de Littlejohn à d’autres attaques et menaces récentes contre des élus ainsi qu’aux accusés du 6 janvier qu’elle a récemment condamnés. Elle a décrit ses actions comme un plan criminel délibéré, complexe et pluriannuel, mais a déclaré qu’elle pensait qu’il « ressentait sincèrement un impératif moral » d’agir comme il l’a fait.

L’avocat de Littlejohn a fait valoir qu’il avait commis l’infraction « par conviction morale profonde que le peuple américain avait le droit de connaître l’information et que la partager était le seul moyen d’effectuer un changement » et qu’il pensait avoir raison à l’époque.

Alors que la conduite de Littlejohn était « inexcusable », a déclaré son avocat, et qu’elle « avait trahi la confiance que le gouvernement américain lui avait accordée et violé la vie privée de milliers de contribuables », un « message fort de dissuasion générale » avait déjà été envoyé au public. .

Littlejohn, 38 ans, qui a grandi à St. Louis, dans le Missouri, s’est brièvement adressé au tribunal avant de recevoir sa sentence, affirmant qu’il “avait agi avec la conviction sincère mais erronée que je servais le public”.

Les contribuables méritent de savoir à quel point il est facile pour les riches d’éviter de cotiser au système, a ajouté Littlejohn, affirmant qu’il estime que les Américains prennent leurs meilleures décisions lorsqu’ils sont correctement informés.

« J’ai pris ma décision en sachant pertinemment que je me retrouverais probablement dans une salle d’audience », a-t-il déclaré.