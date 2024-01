Un ancien entrepreneur de l’IRS condamné à 5 ans de prison pour avoir divulgué les dossiers fiscaux de Trump : NPR

basculer la légende Susan Walsh/AP

Susan Walsh/AP

WASHINGTON — Un ancien employé de l’Internal Revenue Service qui a plaidé coupable d’avoir divulgué des informations fiscales à des médias sur l’ancien président Donald Trump et des milliers de personnes parmi les plus riches du pays a été condamné lundi à cinq ans de prison.

Charles Edward Littlejohn, 38 ans, de Washington, DC, a fourni des données au New York Times et à ProPublica entre 2018 et 2020 dans le cadre de fuites qui semblaient « sans précédent dans l’histoire de l’IRS », ont déclaré les procureurs.

La juge de district américaine Ana Reyes a imposé la peine maximale, affirmant que le crime visait le système de gouvernement du pays et sa démocratie.

“Lorsque vous ciblez le président des États-Unis en exercice, vous ciblez son bureau”, a-t-elle déclaré. “On ne peut pas ouvrir la chasse à nos élus.”

Littlejohn s’est excusé et a déclaré qu’il en portait seul la responsabilité. “J’ai agi avec la conviction sincère, quoique erronée, de servir l’intérêt public”, a-t-il déclaré. “Mes actions ont miné la confiance fragile que nous accordons au gouvernement.”

L’avocate de la défense, Lisa Manning, a plaidé pour une peine plus légère, conforme aux directives habituelles pour une personne sans casier judiciaire. Mais Reyes a rétorqué, affirmant que le crime était extraordinaire et que la peine devait « dissuader ceux qui pourraient se sentir obligés d’enfreindre la loi ».

Reyes, qui s’est demandé pourquoi Littlejohn faisait face à un seul chef d’accusation pour divulgation non autorisée de déclarations de revenus et d’informations sur les déclarations, a également imposé trois ans de liberté surveillée et une amende de 5 000 $.

Le sénateur républicain Rick Scott de Floride a déclaré qu’il faisait partie de ceux dont les informations fiscales avaient été divulguées par Littlejohn. La possibilité que cela puisse être publié affecte toute sa famille, a-t-il déclaré, affirmant que Littlejohn aurait dû faire face à des accusations criminelles supplémentaires de la part du ministère de la Justice pour avoir divulgué des informations personnelles “juste pour nuire aux gens”.

Littlejohn avait postulé pour travailler chez le contacteur afin d’obtenir les déclarations de revenus de Trump et avait soigneusement compris comment rechercher et extraire des données fiscales pour éviter de déclencher des soupçons en interne, ont déclaré les procureurs dans des documents judiciaires.

Les procureurs avaient réclamé une peine de cinq ans, qui est l’une des peines les plus longues prononcées dans le cadre d’une enquête sur une fuite, selon le ministère de la Justice. Nicole Argentieri, procureure générale adjointe par intérim de la division pénale du ministère, a déclaré que la sentence “envoie un message fort selon lequel ceux qui enfreignent les lois destinées à protéger les informations fiscales sensibles s’exposeront à des sanctions sévères”.

Les procureurs n’ont pas nommé Trump ni les médias dans les documents d’accusation, mais la description et la période correspondent aux articles sur les déclarations de revenus de Trump dans le New York Times et aux reportages sur les impôts des riches Américains dans l’organisation de journalisme d’investigation à but non lucratif ProPublica.

Le rapport du New York Times de 2020 révèle que Trump, qui avait rompu avec la tradition et refusé de publier volontairement ses déclarations de revenus, avait payé 750 dollars d’impôt fédéral sur le revenu l’année de son entrée à la Maison Blanche et aucun impôt sur le revenu certaines années grâce à des pertes colossales. Six années de ses déclarations ont ensuite été publiées par le comité des voies et moyens de la Chambre, alors contrôlé par les démocrates.

ProPublica, quant à lui, a rendu compte en 2021 d’une mine de données sur les déclarations de revenus des Américains les plus riches. L’étude a révélé que les 25 personnes les plus riches paient légalement une part moindre de leurs revenus en impôts que de nombreux travailleurs ordinaires.

Les deux publications ont refusé de commenter les accusations, et les journalistes de ProPublica ont précédemment déclaré qu’ils ne connaissaient pas l’identité de la source. Ces histoires ont suscité des appels à une réforme de la fiscalité pour les riches – et à des enquêtes sur les fuites d’informations fiscales, qui bénéficient de protections juridiques spécifiques.

L’IRS a déclaré que toute divulgation d’informations sur les contribuables était inacceptable et l’agence a depuis renforcé la sécurité.