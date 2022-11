Un ancien entraîneur de hockey interdit de publier les détails confidentiels des joueurs

La Haute Cour de Delhi a temporairement empêché mardi Sjoerd Marijne, ancien entraîneur de l’équipe indienne de hockey féminin et éditeur de livres HarperCollins, de publier des détails confidentiels sur les joueurs dans le nouveau livre du Néerlandais.

“..jusqu’à la prochaine date d’audience, une injonction provisoire est adoptée interdisant aux défendeurs de publier le livre contenant des parties (d’informations confidentielles sur les joueuses)”, a ordonné le juge Amit Bansal lors de la publication de l’affaire pour l’audience du 18 novembre.

Le tribunal traitait d’un plaidoyer déposé par Hockey India contre Marijne et HarperCollins Publishers India Private Limited au sujet de la prétendue violation du code de conduite dans les mémoires rédigées par le tacticien néerlandais intitulé “Will Power : The Inside Story of the Incredible Turnaround in Indian Hockey féminin » qui n’est pas encore lancé.

Au cours de l’audience, le juge Bansal s’est appuyé sur une ordonnance du 19 septembre, dans laquelle le tribunal a entendu l’appel de la joueuse de hockey Gurjit Kaur qui a contesté la publication du livre.

Dans son appel, Kaur a allégué que le livre contenait des informations confidentielles qu’elle avait partagées avec Marijne en toute confidentialité lorsqu’il était entraîneur.

La joueuse a souligné que la publication de ces détails sur son état de santé violerait également son droit à la vie privée.

La tacticienne néerlandaise Marijne a joué un rôle clé en guidant l’équipe indienne de hockey féminin dirigée par Rani Rampal vers une quatrième place historique aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

