Un ancien entraîneur de hockey de Winnipeg plaide coupable de leurre et d’agression sexuelle contre une adolescente

AVERTISSEMENT : cet article contient des détails sur les abus.

Un ancien entraîneur de hockey de Winnipeg a plaidé coupable d’agression sexuelle et de leurre après avoir été accusé l’année dernière de ce que les procureurs ont décrit comme une relation d’exploitation sexuelle avec un joueur adolescent.

Madison Biluk, aujourd’hui âgée de 29 ans, a été inculpée en novembre 2023 de plus d’une douzaine d’infractions, notamment d’exploitation sexuelle et de possession de pornographie juvénile, liées à des abus dont le tribunal a entendu parler entre octobre 2019 et février 2021.

Biluk avait entre 24 et 26 ans à l’époque, tandis que le joueur avait entre 15 et 16 ans, a lu la procureure de la Couronne, Larissa Campbell, dans un exposé conjoint des faits dans une salle d’audience de Winnipeg mercredi après-midi. L’identité du joueur est protégée par une interdiction de publication prononcée par le tribunal.

Court a appris que la relation de Biluk avec la joueuse avait commencé par la conduire aux entraînements et à l’emmener patiner, elle impliquait plus tard des appels de fin de soirée et des messages privés sur Snapchat comprenant des photographies explicites et des discussions personnelles sur le sexe et les relations.

Biluk a dit à un moment donné au joueur qu’ils ne devraient pas entretenir de relation parce qu’elle était son entraîneur, mais son comportement s’est rapidement intensifié et a rapidement consisté à prendre des vidéos et des photos intimes et nues avec la fille et à embrasser et toucher sexuellement le joueur, a déclaré Campbell.

Cela incluait une occasion où ils voyageaient pour un match de hockey et où Biluk avait envoyé un texto à la jeune fille pour qu’elle vienne dans sa chambre d’hôtel, où elle lui a fait subir des actes sexuels.

Biluk, qui n’est plus entraîneur et reste en liberté sous caution sous conditions, a comparu devant le tribunal aux côtés d’un groupe de membres de sa famille mercredi après-midi. Les autres accusations portées contre elle ont été suspendues.

Faux compte Snapchat

Le tribunal a appris que la jeune fille avait perdu beaucoup de ses amis à cause du temps qu’elle passait avec Biluk, qui lui avait dit de garder leur relation secrète. Lorsque ses notes ont commencé à baisser parce qu’elle manquait l’école, l’adolescente a menti à ses parents sur l’endroit où elle se trouvait.

Au printemps 2020, la jeune fille ne voulait plus entretenir une relation avec Biluk, mais a continué à la rencontrer pour avoir des relations sexuelles, ce qui, selon Campbell, était dû au fait que la jeune fille « était émotionnellement attachée à l’accusé et estimait que c’était la seule chose ». moyen de garder [her] dans sa vie. »

REGARDER | Un entraîneur de hockey accusé d’agression sexuelle a déclenché un signal d’alarme, disent les parents :

Un entraîneur de hockey accusé d’agression sexuelle a déclenché un signal d’alarme, selon des parents Deux joueuses de hockey adolescentes allèguent que leur entraîneur a manipulé et maltraité des joueurs de leur équipe d’élite des moins de 18 ans en Alberta, soulevant toutes sortes de signaux d’alarme. L’entraîneur a maintenant été accusé de 15 infractions liées à une relation avec un joueur mineur au Manitoba, notamment d’agression sexuelle et d’exploitation sexuelle d’un mineur.

Lorsque la jeune fille a commencé à avancer et à entretenir des relations avec des personnes plus proches de son âge, le tribunal a appris que Biluk avait créé un faux compte Snapchat pour envoyer aux amis de la jeune fille des commentaires désobligeants sur la nouvelle petite amie de l’adolescente.

Le tribunal a appris que les deux hommes avaient cessé tout contact en février 2021. Mais l’adolescente, qui avait confié à Biluk qu’elle était déprimée et qu’elle avait été agressée sexuellement par un adulte de confiance, a continué à lutter.

Cela a abouti à une tentative de suicide début février 2023. Le tribunal a appris qu’à cette époque, la jeune fille avait appelé Biluk pour demander de l’aide « et a suggéré que l’accusé avait joué un rôle dans son état de santé mentale », a déclaré Campbell.

Environ une semaine plus tard, la jeune fille s’est retrouvée au Centre de réponse aux crises à la suite d’une autre tentative de suicide.

Messages sur une relation « à risque »

Peu de temps après, la jeune fille a commencé à comprendre ce qui s’était passé entre elle et Biluk et, en octobre 2023, elle a publié une vidéo TikTok détaillant son expérience qui a attiré l’attention de la police.

L’adolescente a ensuite partagé avec la police un certain nombre de photos et de vidéos d’elle et Biluk ensemble, ainsi que des messages dans lesquels Biluk qualifiait leur relation de « l’une des choses les plus risquées de ma vie ».

Après l’arrestation de Biluk, elle a déclaré qu’elle tenait toujours au joueur, mais s’est dite choquée par la vidéo TikTok qu’elle avait publiée et a décrit l’adolescent comme un « menteur pathologique », a déclaré Campbell.

La police a ensuite saisi le téléphone de Biluk, où ils ont trouvé des e-mails et des messages Snapchat liés au joueur, y compris un message dans lequel elle disait à quelqu’un qu’elle ne pensait pas que des choses comme l’âge ou la façon dont un couple se rencontrait devraient avoir de l’importance dans une relation.

« Qui sont les gens pour décider de ce qui est socialement acceptable et de ce qui ne l’est pas ? » Biluk a écrit.

Inquiétudes répétées concernant le comportement de l’entraîneur

Court a entendu que Biluk avait été entraîneur de hockey de 2019 à 2023, et pendant cette période, elle a suscité à plusieurs reprises des inquiétudes de la part du personnel d’entraîneurs qui a déclaré que son comportement allait au-delà de la relation professionnelle entre entraîneur et joueur, a déclaré Campbell.

Ces inquiétudes lui ont valu plusieurs avertissements mais n’ont pas freiné son comportement.

Après la fin de son contact avec le joueur, Biluk a continué à entraîner en Alberta et au Manitoba, où son comportement a de nouveau soulevé des inquiétudes concernant des limites inappropriées avec les joueurs. Même si des enquêtes ont été menées sur son comportement dans les deux provinces, aucune autre accusation n’a été portée, a déclaré Campbell.

REGARDER | Une entraîneuse de hockey accusée d’agression sexuelle contre un joueur qu’elle a entraîné :

Une entraîneuse de hockey accusée d’agression sexuelle contre un joueur qu’elle avait autrefois entraîné L’ancienne entraîneure de hockey féminin Madison Biluk, 28 ans, a été accusée de plus de 15 infractions, notamment d’agression sexuelle et de leurre, dans une affaire impliquant une adolescente qu’elle avait autrefois entraînée, a annoncé la police de Winnipeg le vendredi 10 novembre 2023.

Au cours de son enquête sur le comportement de Biluk avec l’adolescente, elle a plaidé coupable d’agression sexuelle et de leurre. limites appropriées avec les joueurs mineurs.

Le tribunal a appris que l’adolescente avait toujours des difficultés avec sa sexualité, sa santé mentale et sa capacité à entretenir des relations saines.

Biluk sera condamné à une date ultérieure.

Un ancien entraîneur de hockey de Winnipeg plaide coupable de leurre et d’agression sexuelle impliquant une adolescente Madison Biluk, un ancien entraîneur de hockey de Winnipeg, a plaidé coupable d’agression sexuelle et de leurre après avoir été accusé l’année dernière en lien avec ce que la police a décrit comme une relation d’exploitation sexuelle avec un joueur adolescent.

Pour toute personne ayant été agressée sexuellement, un soutien est disponible via des lignes d’écoute et des services de soutien locaux via le Base de données de l’Association canadienne pour mettre fin à la violence . ​​Si vous êtes en danger immédiat ou si vous craignez pour votre sécurité ou celle des autres personnes autour de vous, veuillez appeler le 911.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :

Si vous craignez qu’une personne que vous connaissez risque de se suicider, vous devriez lui en parler, recommande l’Association canadienne pour la prévention du suicide. Voici quelques signes avant-coureurs :