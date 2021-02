Un ancien entraîneur de gymnastique aux Jeux olympiques américains face à de multiples accusations se tue

Un ancien entraîneur de gymnastique aux Jeux olympiques américains s’est suicidé jeudi, quelques heures après avoir été accusé d’avoir transformé son gymnase en un centre de traite des êtres humains.

John Geddert, 63 ans, faisait face à 24 accusations, notamment d’agression sexuelle, de traite d’êtres humains et de gestion d’une entreprise criminelle.

Il avait des liens avec le médecin des sports en disgrâce de l’Université d’État du Michigan, Larry Nassar, qui est en prison pour une série d’agressions sexuelles.

Geddert a été entraîneur-chef de l’équipe olympique de gymnastique féminine des États-Unis en 2012, qui a remporté une médaille d’or. Il a longtemps été associé à Nassar, qui était le médecin de l’équipe olympique et a également soigné des gymnastes blessés à Twistars, le gymnase de la région de Lansing à Geddert.

Devant comparaître jeudi près de Lansing, le corps de Geddert a été retrouvé dans une aire de repos sur une autoroute.

« C’est la fin tragique d’une histoire tragique pour toutes les personnes impliquées », a déclaré le procureur général du Michigan, Dana Nessel.

Alors que parmi les accusations figurait une accusation que Geddert a menti aux enquêteurs en 2016 lorsqu’il a nié avoir entendu des plaintes contre Nassar, la majeure partie de l’affaire contre lui concernait son gymnase à Dimondale et la façon dont il traitait les jeunes athlètes dont les familles avaient payé pour les faire s’entraîner sous ses ordres.

Geddert a été accusé d’avoir utilisé sa solide réputation en gymnastique pour commettre une forme de trafic d’êtres humains en gagnant de l’argent grâce au travail forcé de jeunes athlètes.

«Les victimes souffrent de troubles de l’alimentation», a déclaré Nessel, «y compris la boulimie et l’anorexie, les tentatives de suicide et les tentatives d’automutilation, un conditionnement physique excessif, le fait d’être forcé à plusieurs reprises de faire même en cas de blessure, des abus émotionnels extrêmes et des abus physiques, y compris des agressions sexuelles.

«Beaucoup de ces victimes portent encore ces cicatrices de ce comportement à ce jour», a déclaré le procureur général.

Nessel a reconnu que l’affaire pourrait ne pas correspondre à la compréhension commune de la traite des personnes.

«Nous pensons que cela affecte principalement les personnes de couleur ou celles qui n’ont pas les moyens de se protéger … mais honnêtement, cela peut arriver à n’importe qui, n’importe où», a-t-elle déclaré. «Les jeunes femmes impressionnables peuvent parfois être vulnérables et exposées aux crimes de traite, indépendamment de leur stature dans la communauté ou du bien-être financier de leur famille.»

Geddert a été suspendu par USA Gymnastics basé à Indianapolis pendant le scandale de Nassar. Il a dit aux familles en 2018 qu’il prenait sa retraite.

Sarah Klein, une gymnaste qui s’est entraînée sous Geddert pendant plus de 10 ans et a été agressée par Nassar, a déclaré que la mort de l’entraîneur était une «évasion de la justice» et «traumatisante au-delà des mots».

«Son suicide est un aveu de culpabilité que le monde entier peut maintenant voir», a déclaré Klein, un avocat.

Rachael Denhollander, la première gymnaste à accuser publiquement Nassar d’abus sexuels en 2016, a déclaré qu’elle était fière des femmes qui se sont avancées contre Geddert.

« Tant de douleur et de chagrin pour tout le monde », a-t-elle déclaré sur Twitter après sa mort. « Aux survivants, vous avez été entendus et crus, et nous sommes avec vous. »

«Nous n’avions aucune indication que Geddert avait l’intention de fuir ou de se blesser ou de blesser autrui. Nous avions été en contact avec son avocat et étions assurés de sa coopération », a déclaré la porte-parole de Nessel, Kelly Rossman-McKinney.