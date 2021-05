Un ancien entraîneur de basketball masculin des Bearcats poursuit Cincinnati

Après avoir été limogé après seulement deux saisons, l’ancien entraîneur de basket-ball masculin de l’Université de Cincinnati, John Brannen, a poursuivi vendredi l’université, son directeur sportif et son président.

Brannen, qui a été limogé le 9 avril, a intenté vendredi une action en justice fédérale contre l’UC, le directeur des sports de l’UC, John Cunningham et le président de l’UC, Neville G.Pinto, demandant des dommages-intérêts compensatoires, des dommages-intérêts punitifs et le rachat de plus de 5 millions de dollars qu’il dit devoir. Il demande également un procès devant jury.

La plainte allègue « au cours de l’enquête prétendument suspendue, de la suspension et du licenciement de l’entraîneur Brannen » pour un motif valable « , les défendeurs l’ont privé de ses droits procéduraux et substantiels à une procédure régulière protégés par la Constitution. »

Le procès dit que la suspension avec salaire de Brannen, qui a commencé le 3 avril, et son licenciement ultérieur étaient le « résultat d’une » enquête « factice qui était injuste, peu fiable et intrinsèquement défectueuse et rien de plus qu’un écran de fumée pour éviter de déclencher une clause de rachat contractuel qui serait ont coûté des millions de dollars à l’Université. »

Selon le procès, Brannen a appris que Tyler Stuart, l’ancien entraîneur de force du programme, avait « orchestré une campagne de diffamation silencieuse, fabriquant et déformant » des choses que Brannen aurait pu dire et faites, et « répandait des mensonges malveillants » à son sujet. La plainte indique également que Stuart n’était pas seulement « enhardi » et « encouragé » par Cunningham à s’engager dans une telle conduite et un tel comportement « dans sa quête pour trouver autant de » saleté « que possible » sur Brannen.

Cunningham n’était pas disponible pour commenter.

La décision de Cunningham de mettre fin à Brannen est intervenue deux semaines après que Cunningham a annoncé que l’université examinait des allégations non spécifiées liées à Brannen et au programme de basket-ball masculin après que six des joueurs de Brannen soient entrés sur le portail de transfert.

Deux des joueurs, gardes de deuxième année Mike Saunders Jr. et Mason Madsen, ont depuis choisi de retourner à Cincinnati pour jouer pour le nouvel entraîneur-chef Wes Miller. Cunningham a officiellement embauché Miller de l’UNC Greensboro le 15 avril.

L’avocat de Brannen, Tom Mars, a déclaré qu’il pensait que « les intentions de Cunningham dans l’organisation de l’éviction de John Brannen étaient basées sur son désir d’embaucher un entraîneur de basket-ball` `de haut niveau » en renonçant à la promesse de l’UC de payer un rachat convenu et en raidissant John Brannen. à hauteur de 5,25 millions de dollars (rachat de Brannen) «

Après avoir été limogé, Brannen s’est dit « déçu de cette décision pour une longue liste de raisons, mais surtout parce qu’elle avait été prise bien avant que l’université n’ait même commencé son » enquête « sur le programme de basket-ball. » Brannen a déclaré qu’il « attendait avec impatience l’opportunité de mettre en lumière les faits réels ».

UC a fourni peu de détails sur l’enquête, y compris qui l’a menée et ce qu’ils ont été payés pour la mener à bien. « L’Université n’a aucun rapport d’enquête final concernant le licenciement de l’entraîneur en chef du basket-ball masculin John Brannen à fournir pour le moment », ont déclaré lundi des responsables de l’UC à The Enquirer.

Dans la lettre de résiliation du 9 avril de Cunningham à Brannen, qui a été obtenue le 3 mai par The Enquirer en vertu de l’Open Records Act de l’Ohio, Cunningham a accusé Brannen « d’avoir effectué, tenté, arrangé ou autrement payé des avantages spéciaux pour un étudiant-athlète autrement que par des canaux approuvés. « et a accusé Brannen, entre autres transgressions, d’utiliser des méthodes d’intimidation contre des joueurs et de mettre en danger ou de ne pas tenir compte du bien-être, de la santé et de la sécurité de ses joueurs.

UC a rapporté à la NCAA le 12 mai que Brannen, que Cunningham a suspendu avec solde le 3 avril, avait commis une violation en « organisant des rendez-vous de conseil extérieur » et en payant des soins de santé mentale pour un joueur anonyme, selon des documents obtenus par The Enquirer le Lundi.

La violation s’est produite lorsque Brannen a utilisé sa carte de crédit personnelle pour payer 135 $ (le solde antérieur de 105 $, plus une quote-part de 30 $) pour un rendez-vous le 19 novembre 2020, selon les documents.

Mars a révélé le paiement de 135 $ le 4 mai.

Cunningham a découvert la violation le 2 avril, une semaine avant de renvoyer Brannen, au cours d’un examen du programme de basket-ball masculin, selon les documents.

Le licenciement de Brannen a été précédé d’une réprimande écrite des mois plus tôt. La réprimande écrite, qui était en réponse à une pratique du 6 octobre 2020 que Cunningham jugeait « trop ​​pénible », et la lettre de résiliation ont été incluses dans un groupe de documents précédemment obtenus par The Enquirer.

L’UC a embauché Brannen en avril 2019, huit mois avant que Cunningham ne prenne la direction des sports de Cincinnati. Brannen a passé les quatre saisons précédentes à la Northern Kentucky University.

Les Bearcats sont allés 32-21 au cours des deux saisons de Brannen. Cincinnati a terminé 12-11 la saison dernière et n’a pas réussi à se qualifier pour le tournoi NCAA pour la première fois depuis 2010.