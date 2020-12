Un ancien enseignant de l’une des écoles privées les plus exclusives d’Australie a été emprisonné pour des images nues de filles mineures.

Andrew Robert Grant, 59 ans, a payé 470 $ pour plus de 100 images de maltraitance d’enfants et 21 vidéos, sollicitées auprès de filles aux Philippines alors qu’il vivait à l’étranger.

Grant, qui a travaillé au prestigieux Scotch College de Melbourne pendant plus d’une décennie, a été arrêté après un contrôle aléatoire des bagages à l’aéroport de Melbourne en décembre dernier.

Andrew Robert Grant (photo), ancien enseignant du Scotch College de Melbourne, a payé 470 $ pour plus de 100 images d’abus d’enfants et 21 vidéos de filles aux Philippines

Il a affirmé qu’il était installé par des enfants qu’il parrainait.

La juge Wendy Wilmoth a déclaré que Grant avait utilisé son temps et son emplacement à l’étranger pour s’attaquer aux enfants et les exploiter non seulement comme enfants, mais aussi comme enfants vivant dans la pauvreté.

Il y avait un déséquilibre de pouvoir marqué entre les jeunes adolescentes – et certaines qui paraissaient plus jeunes – et la jeune fille de 59 ans.

Grant a toujours le soutien continu de sa femme, qui a écrit une référence de personnage pour lui.

Il a plaidé coupable à 15 chefs d’accusation pour l’infraction, entre mai et décembre de l’année dernière.

Le juge Wilmoth a déclaré que l’infraction dépravée impliquait 12 enfants victimes différentes.

« Vous avez payé ces enfants et vous les avez engagés dans une conversation sexuelle en faisant souvent des commentaires de nature offensante et en leur posant des questions sexuellement inappropriées », a-t-elle déclaré.

Grant (photo) a été emprisonné pendant cinq ans et sera enregistré comme délinquant sexuel à vie

Grant a utilisé plusieurs comptes de médias sociaux en son propre nom.

Il a envoyé des messages à une fille de 15 ans et lui a demandé des photos de filles de 14 ans et moins.

Grant a eu des conversations intimes et sexuelles avec une fille de 14 ans aux Philippines sur Whatsapp, offrant 62 $ pour des images d’elle-même et de son amie.

Il a ensuite payé 48 dollars pour 17 images et quatre vidéos de filles âgées de 12 à 14 ans, mais s’est plaint à l’expéditeur que les filles avaient 19 ans et «pas assez jeunes».

Il a dit que ce n’était «pas rentable» et a demandé plus d’images.

Le juge Wilmoth a déclaré qu’un psychologue avait découvert que Grant n’avait pas de tendances pédophiles.

Ils ont dit que Grant a déclaré qu’il regrettait vivement son «manque de jugement».

Grant a été condamné à cinq ans de prison et condamné à purger trois ans avant d’être éligible à la libération conditionnelle.

Il sera enregistré comme délinquant sexuel à vie.