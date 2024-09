Un ancien enseignant du comté de Washoe condamné à une peine de prison pour agressions sexuelles sur des élèves

***ATTENTION : ce récit peut être considéré comme explicite par certains publics. Veuillez le lire à votre propre discrétion.***

Un ancien professeur du comté de Washoe passera au moins deux décennies derrière les barreaux après avoir agressé sexuellement plusieurs de ses élèves à plusieurs reprises.

José Montelongo-Flores a été condamné vendredi après-midi par la juge Tammy Riggs à une peine de 20 à 50 ans de prison.

Montelongo-Flores a été arrêtée en avril 2022 après qu’une victime, âgée de 20 ans à l’époque, se soit manifestée et ait déclaré avoir été agressée sexuellement par son professeur de musique. La victime a déclaré à la police que les abus avaient commencé en 2014, alors qu’elle était en 7e année, et s’étaient poursuivis jusqu’à la fin juin 2018.

Selon des documents judiciaires obtenus par News 4-Fox 11, la victime a déclaré que les choses avaient commencé par des câlins, des baisers et des frottements à plusieurs reprises en 2014. Elle a déclaré à la police que les choses avaient dégénéré en 2015 lorsqu’il s’était imposé à elle, ayant des relations sexuelles avec elle dans son bureau. Elle a déclaré que le bureau de Flores à Vaughn Middle School avait une fenêtre au milieu qu’il couvrait de papier, selon le rapport d’arrestation.

La victime a déclaré que lorsqu’elle avait 13 ans, Flores lui avait demandé de venir dans un placard où étaient rangés des instruments. Une fois à l’intérieur du placard, Flores aurait commencé à se masturber. La victime a déclaré à la police qu’il y avait d’autres endroits dans la salle de classe où Flores éjaculait.

Les documents indiquent qu’une fois que la victime a eu 16 ans, elle ne s’est plus intéressée à lui et a cessé de voir Flores.

Juste avant son arrestation il y a quelques années, la victime avait demandé à la police de montrer la salle de musique pour s’assurer que les endroits qui lui avaient été décrits étaient toujours au même endroit. Les documents indiquaient que la victime avait montré à la police trois endroits différents qu’elle avait décrits dans une déclaration précédente. La police a utilisé des sources lumineuses alternatives et a trouvé une substance qui ressemblait à du sperme.

Flores et sa femme se sont rendus au département de police de Reno dans la soirée du 26 avril 2022 pour un entretien, indiquent les documents. Au cours de l’entretien, Flores a admis avoir été avec la victime après l’école à plusieurs reprises et a déclaré qu’il avait serré la victime dans ses bras et l’avait peut-être embrassée sur le front. Lorsque les enquêteurs ont confronté Flores à propos de la substance trouvée sur les murs, il a blâmé d’autres enfants pour les taches de sperme et a nié avoir eu des relations sexuelles avec la victime.

La police a déclaré plus tard au cours de l’interrogatoire que Flores avait admis s’être masturbé devant un magazine de maillots de bain de Sports Illustrated dans la salle de musique et qu’il laissait du sperme sur les murs une fois qu’il avait fini, selon les documents judiciaires. Flores a également ajouté que sa femme et lui avaient des relations sexuelles dans son bureau. Flores a déclaré que la victime n’était jamais présente lorsqu’il éjaculait sur les murs.

Après l’entretien, Flores a été arrêté et inculpé de cinq chefs d’agression sexuelle sur un enfant de moins de 16 ans, de deux chefs d’obscénité sur un enfant et d’un chef d’inconduite sexuelle entre un enseignant et un élève.

Une fois que la première victime s’est manifestée et que la police a demandé des informations supplémentaires, une deuxième victime s’est manifestée, signalant des comportements similaires.

Flores a travaillé dans un certain nombre d’écoles locales, notamment dans les collèges Pine et Vaughn, ainsi qu’à l’Université du Nevada, en tant que directeur de l’ensemble mariachi de Reno.

Montelongo-Flores sera éligible à la libération conditionnelle après 20 ans après avoir plaidé non coupable.

En commentant la condamnation de vendredi, le procureur Chris Hicks a déclaré : « C’est le genre de cas que nous ne voulons jamais voir ou entendre en tant que communauté ; un professeur de collège qui manipule et abuse sexuellement en secret de ses élèves pendant qu’elles sont à l’école. Flores-Montelongo a trahi sa profession, notre communauté, sa famille, ses élèves et, plus important encore, ses jeunes victimes – des adolescents vulnérables qui auraient dû être les plus pris en charge et protégés. Je salue la peine prononcée par le juge Riggs et j’espère que Flores purgera l’intégralité de sa peine de 50 ans. »