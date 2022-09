Tout le monde se souvient où ils se trouvaient lorsque l’avion à réaction a percuté le World Trade Center de New York le 11 septembre 2001.

À Yorkville, Elaine Mroczka, enseignante à l’école primaire Circle Center, était à la bibliothèque de l’école pour aider ses élèves à trouver des livres à lire.

Un autre enseignant s’est précipité et a dit à Mroczka qu’un parent était entré dans l’école avec la nouvelle que le pays était attaqué.

Dans la classe de troisième année de Julie O’Connor au PS 48 à Manhattan, une situation similaire s’est déroulée.

Au départ, O’Connor pensait qu’il s’agissait d’une frappe accidentelle d’un petit avion, mais lorsque des appels téléphoniques ont commencé à arriver à l’école, la réalité est devenue plus évidente.

Alors que la plupart de ceux qui vivaient se souviendront du 11 septembre comme s’il s’était passé hier, beaucoup d’autres n’étaient pas encore nés ou étaient trop jeunes pour se souvenir de ces événements tragiques il y a près de 21 ans.

“Il y a toute une génération qui ne connaît pas cette histoire”, a déclaré Mroczka.

Mroczka et O’Connor ont raconté l’histoire de leurs points de vue uniques dans un livre récemment publié, “United States of Friendship: Pen Pals of 9/11”.

Au moment de l’attaque, une Mroczka stupéfaite réfléchissait à ce qui pouvait se passer dans la tête des enseignants et des étudiants de New York et voulait qu’ils sachent qu’ils n’étaient pas seuls.

“Nous étions américains et nous souffrions aussi”, a déclaré Mroczka.

Le lendemain, l’enseignante et ses élèves ont parlé de leurs sentiments. Bientôt, Mroczka est passée à l’action et a mis ses élèves au travail pour écrire des lettres.

L’ancienne enseignante de l’école primaire du Yorkville Circle Center, Elaine Mroczka, a publié un nouveau livre sur le 11 septembre avec un enseignant de New York avec qui elle a noué une amitié pour la vie. (Mark Foster — mfoster@shawmedia.com)

Ensuite, Mroczka a emballé les lettres et a adressé le colis à “Toute classe de troisième année, toute école primaire, New York City, New York”.

L’une des lettres d’étudiants, datée du 13 septembre, est typique.

« Nous savons que vous avez peur. C’est OK. Nous aussi nous avons peur. Nous sommes très mécontents. Je suis vraiment désolé pour votre perte. J’espère qu’aucun d’entre vous, élèves de troisième année, n’a été blessé ou vos parents. Nous vous souhaitons la paix. Que la paix soit avec toi.”

O’Connor a été profondément touché lorsque le colis est arrivé de Yorkville. Il y avait bien eu un préjudice subi. Un cousin d’un de ses élèves était mort dans l’attaque.

Bientôt, un colis de lettres de la classe d’O’Connor à PS 48 a été livré à l’école Circle Center, commençant un échange de correspondants qui a duré un an.

Les étudiants des grandes villes étaient curieux d’en savoir plus sur “l’Illinois rural”, a déclaré O’Connor. Ils se sont sentis en sécurité pour écrire leurs peurs à leurs camarades de troisième année, a-t-elle déclaré.

Alors que Mroczka et O’Connor commençaient à former un lien personnel, le monde remarquait l’échange de lettres.

Une histoire est parue dans le New York Times, qui a attiré l’attention d’un producteur de l’émission « Today » de NBC.

Le 21 novembre 2001, des équipes de NBC se sont présentées dans les deux écoles pour filmer les élèves et mener des interviews.

“Ce n’était pas seulement une histoire de correspondant”, a déclaré O’Connor, se souvenant de l’accent mis sur la gentillesse que les étudiants se montraient les uns les autres.

“C’était ce dont la nation avait envie”, a déclaré O’Conor. “Nous nous sommes sentis unifiés en tant que pays par cette tragédie nationale et cela a captivé l’imagination.”

L’échange de colis s’est poursuivi avec des lettres, des cartes de vœux, des friandises et des images dessinées par les élèves.

En juin 2002, Mroczka a visité PS 48, livrant en main propre plus de lettres et de petits ours en peluche pour chacun des élèves d’O’Connor.

O’Connor a rendu la pareille avec une visite à Yorkville quelques mois plus tard.

« Un enseignant de Big Apple visite la classe du Circle Center pour remercier les élèves de leurs lettres », était le titre de la première page de l’édition du 29 août 2002 du Kendall County Record.

“Les lettres que les étudiants de New York ont ​​écrites à l’Illinois étaient d’une certaine manière cathartiques, permettant aux enfants de montrer des émotions qu’ils n’exprimeraient généralement pas dans une salle de classe”, a rapporté le Record.

Aujourd’hui, Mroczka est retraitée de l’enseignement et vit à Lockport. O’Connor continue d’enseigner de l’autre côté de la rivière Hudson, dans une école du New Jersey.

Ils croient tous les deux que l’histoire du 11 septembre a beaucoup à apprendre aux Américains sur la manière de faire preuve de gentillesse envers leurs compatriotes.

“Les gens doivent se tendre la main et être gentils les uns envers les autres”, a déclaré Mroczka.

C’est pourquoi les deux professeurs se sont regroupés pour écrire le livre, qui se lit comme une conversation entre les deux.

Rempli de photographies, le livre raconte l’histoire de l’attaque et la réaction des deux professeurs et de leurs élèves pour tirer quelque chose de positif de la tragédie.

Il s’agit du troisième ouvrage publié de Mroczka. “Grandma’s Gems of Wisdom”, rassemble les paroles de sa grand-mère, tandis que “A Pig’s Tale” est un poème pour enfants.

“United States of Friendship” est disponible sur Amazon, dans les magasins Barnes & Noble et au Mémorial du 11 septembre à New York.