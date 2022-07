un ancien enseignant cherche un siège à l’hôtel de ville de West Kelowna – Kelowna Capital News

Un autre candidat au conseil de West Kelowna s’est présenté.

Tom Groat a annoncé son intention de se présenter aux élections municipales d’octobre. Sur son site Web de campagne, Groat déclare que lui et sa femme Shirley ont déménagé à West Kelowna en 2017.

« J’ai découvert que West Kelowna était un ensemble de quartiers, chacun avec sa propre identité forte », a déclaré Groat. « Je crois qu’il est important de trouver les fils communs qui tisseront West Kelowna. J’ai un fort désir de travailler avec notre ville et ses habitants pour identifier ces fils conducteurs.

Le site Web de Groat montre qu’il a travaillé pour le service des parcs de la ville de Saskatoon et qu’il a été enseignant et instructeur au collège à Lloydminster avant de prendre sa retraite en 2015.

“En tant qu’éducateur depuis trente ans, j’ai une vaste expérience des contributions sociales et du leadership”, a ajouté Groat. « J’ai été impliqué dans une variété d’organisations et d’activités communautaires, y compris des sports pour les jeunes, des associations communautaires, des services axés sur les personnes âgées et des initiatives locales.

Groat a déclaré que ses objectifs comprennent l’amélioration des transports et des infrastructures, couvrant les besoins des piétons, des cyclistes et des transports en commun.

« Un autre accent sera mis sur la revitalisation de notre centre-ville. Le centre-ville de Westbank a le potentiel de jouer un rôle important dans le développement social, culturel et financier de West Kelowna grâce à des entreprises locales plus fortes, à des améliorations esthétiques dans les espaces publics et privés et à une viabilité financière accrue de la communauté.

Le seul autre candidat au conseil jusqu’à présent est John S. Martin. Le maire actuel, Gord Milsom, a déclaré qu’il chercherait à être réélu.

