Un ancien enquêteur du Bureau américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) est accusé d’avoir introduit clandestinement des armes à feu au Mexique alors qu’il était employé par l’agence en 2017, selon une lettre envoyée cette semaine au chef de l’ATF par le sénateur américain Charles Grassley.

Jose Luis Meneses, un ressortissant mexicain qui travaillait comme enquêteur pour l’ATF au consulat américain à Tijuana, a admis avoir acheté des pièces d’armes à feu en ligne et dans un magasin d’armes californien et les avoir trafiquées au Mexique dans un but lucratif en 2017, selon la lettre et un Mémo ATF de l’époque obtenu par Reuters.

Le cas n’a pas été signalé auparavant.

Le trafic d’armes américaines vers le sud, de l’autre côté de la frontière, est une question diplomatique majeure au Mexique. Les autorités mexicaines accusent leurs homologues américains de ne pas en faire assez pour endiguer le flux illégal de ces armes, qui, selon eux, aident à armer les cartels de la drogue et contribuent au taux d’homicides élevé du pays.

Près de 70 % des armes à feu tracées utilisées pour commettre des crimes et saisies au Mexique proviennent des États-Unis, selon l’ATF.

La lettre de Grassley datée du 18 octobre, qui cite la note de service de l’ATF de 2017 et les informations décrites comme des « divulgations de dénonciateurs », accusait l’agence de ne pas mener une enquête approfondie sur l’affaire.

« Si ces divulgations protégées sont vraies et exactes, elles illustrent l’incapacité de l’ATF à tenir ses employés responsables de fautes criminelles. »

La lettre de Grassley soulève également des questions sur la quantité d’informations que les responsables américains ont communiquées à leurs homologues mexicains sur les allégations de contrebande d’armes par l’employé de l’ATF, un point qui pourrait attiser les tensions entre les deux pays.

Un haut responsable diplomatique mexicain a demandé une enquête.

« Nous exigerons qu’ils fassent toute la lumière sur cette affaire afin de traduire les responsables en justice et que ce type d’action ne se reproduise plus », a déclaré le responsable.

L’ATF a confirmé avoir reçu la lettre et a déclaré que l’agence enquêtait sur ces allégations et prenait les mesures appropriées, refusant de discuter des détails de l’affaire.

Un responsable du gouvernement américain a déclaré que c’était ce qui s’était passé dans cette affaire.

« L’ambassade a découvert une activité suspecte, a révoqué l’accès au complexe dans la journée, a mené une enquête et l’a licencié dans un délai d’un mois. C’est terrible que cela se soit produit, mais c’est exactement ainsi que cela est censé fonctionner », a déclaré le responsable.

Le gouvernement américain « n’a aucune tolérance pour ce genre de comportement », a-t-il ajouté.

L’enquête interne sur Meneses a commencé lorsqu’un vendeur de pièces d’armes à feu a appelé le consulat américain à Tijuana pour signaler des achats suspects, selon la lettre de Grassley.

Cette information a conduit les autorités américaines à interroger Meneses, qui a admis avoir acheté des pièces d’armes à feu aux États-Unis, les avoir introduites clandestinement au Mexique et les avoir remises à son frère, un policier mexicain et un ancien soldat mexicain, selon le mémo de l’ATF.

Les agents de l’ATF du bureau de San Diego ont ensuite fouillé la boîte postale que Meneses a déclaré avoir utilisée pour les achats, où ils ont trouvé des pièces de fusil d’assaut et des chargeurs de grande capacité, indique le mémo.

Meneses a utilisé un véhicule avec des plaques diplomatiques pour éviter d’être fouillé à la frontière lors de la contrebande d’armes à feu, selon la lettre. Au total, Meneses a déclaré avoir acheté suffisamment de pièces pour assembler huit fusils AR-15, indique la note.

Meneses a été mis en congé administratif puis licencié en avril 2017, indique la note.

Dans la lettre de Grassley, il accusait l’agence de traiter les allégations de contrebande d’armes comme une « affaire administrative » et se demandait si l’ATF avait enquêté sur d’éventuels liens entre Meneses ou ses associés et les cartels mexicains.

Le mémo de l’ATF est un résumé détaillé du cas de Meneses préparé par un haut responsable de l’ATF au Mexique à l’époque et adressé au chef de l’unité spécialisée mexicaine chargée d’enquêter sur les cas de terrorisme et de trafic d’armes.

Mais on ne sait pas si la note a jamais été envoyée.

Le 9 mai 2017, le responsable de l’ATF a envoyé un e-mail à un haut responsable du Département d’État au Mexique disant que « l’ATF ne fera aucune notification au GOM (le gouvernement du Mexique) ».

Ni l’ATF ni le gouvernement mexicain n’ont répondu aux questions de savoir si les responsables américains avaient ensuite informé le Mexique de l’affaire. Reuters n’a pas pu contacter Meneses.

Les activités d’ATF au Mexique ont suscité des controverses dans le passé. De 2009 à 2011, un programme ATF autrefois secret, connu sous le nom de « Fast and Furious », visait à contrecarrer la contrebande d’armes entre les États-Unis et le Mexique en permettant aux gens d’acheter illégalement des armes aux États-Unis et de les emmener au Mexique afin que ces armes puissent être traqués et diriger les responsables de l’application des lois vers les dirigeants des cartels de la drogue.

Mais certaines de ces armes ont ensuite été imputées à des meurtres au Mexique et ont déclenché d’âpres récriminations transfrontalières suite au scandale du trafic d’armes, qui a continue de résonner dans la politique mexicaine plus d’une décennie plus tard.