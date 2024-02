Un ancien employé d’UPS vêtu d’un uniforme tue 3 personnes devant 2 enfants lors d’une invasion de domicile

Nouvelles





Un ancien employé d’UPS vêtu d’un uniforme a tué trois adultes devant deux enfants lors d’une effraction armée dans une maison du Minnesota, a indiqué la police.

Alonzo Pierre Mingo, 37 ans, a été inculpé lundi de trois chefs de meurtre au deuxième degré pour la mort de Jorge Alexander Reyes-Jungwirth, 20 ans ; Mario Alberto Trejo Estrada, 39 ans; et Shannon Patricia Jungwirth, 42 ans.

Mingo se serait présenté vendredi à la porte des Jungwirth portant un uniforme UPS – son ancien employeur – avant de s’introduire de force dans la maison et de tenir Shannon et Mario sous la menace d’une arme avec leurs deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, à proximité.

La police de Coon Rapids a reçu l’appel d’urgence vers 12 h 30 vendredi qui contenait « des bruits de perturbation ». selon KSTP.

Personne n’a parlé aux répartiteurs, mais l’appel “a capturé une femme dans le contexte d’une éventuelle situation domestique”, indique la plainte pénale : selon Alpha News.

Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé trois morts, blessés par balle à la tête, ainsi que deux enfants, indemnes, dans la maison.

Des images de surveillance, capturées de l’autre côté de la rue, montraient une Nissan Altima bleue garée à l’extérieur de la maison et trois suspects sortant du véhicule, dont deux portaient des uniformes UPS tandis que l’autre transportait une boîte en carton.

Des images de l’intérieur de la maison montrent Mingo conduisant Mario dans une pièce où se trouvaient Shannon et deux enfants, selon la description de la vidéo par la police.

Il a ensuite exigé de l’argent tout en les tenant sous la menace d’une arme avant de faire sortir le groupe de la pièce. Mingo ramènerait ensuite Shannon dans la pièce, où il lui tirerait dessus à bout portant, a indiqué la police.

Jorge Alexander Reyes-Jungwirth a été retrouvé touché à la tête à l’intérieur de la maison vendredi. GoFundMe

L’enfant aîné du couple aurait été vu sur une vidéo en train de pleurer. Facebook

Le couple a été détenu sous la menace d’une arme avec leurs deux enfants dans la maison. Document à distribuer à la famille

Les enfants ont retrouvé leur mère morte. Le plus jeune a essayé de surveiller la femme, mais l’aîné les a fait sortir de la pièce, selon le communiqué.

“On peut voir l’enfant plus âgé entrer dans la chambre peu de temps après, pleurant de façon hystérique”, a écrit la police de Coon Rapids dans une déclaration de cause probable.

L’un des hommes a été retrouvé mort dans l’embrasure de la porte, tandis qu’un autre a été retrouvé mort dans le bureau, ont indiqué les policiers.

Toute la tragédie a duré sept minutes.

Mingo, qui avait déjà été arrêté par l’ICE, a été arrêté quelques heures plus tard par la police de Coon Rapids après avoir été aperçu au volant de la voiture bleue.

Il est détenu sous caution de 5 millions de dollars.

Les deux autres n’ont pas été arrêtés ni inculpés pour le moment.

La police a trouvé l’uniforme UPS dans un sac à dos dans sa voiture et les empreintes digitales trouvées sur la boîte en carton correspondaient à celles trouvées dans la maison.

Mingo était un employé saisonnier de l’entreprise de livraison et y avait travaillé jusqu’au début janvier, a déclaré la porte-parole d’UPS, Karen Tomaszewski Hill, à l’Associated Press.

Mingo risque jusqu’à 40 ans de prison pour ses crimes présumés.

L’immigrant clandestin avait déjà été arrêté par l’ICE à Fort Snelling en mars 2019, selon des documents judiciaires.

La police suivait également Mario depuis plusieurs mois, selon CBS News.

Deux jours avant la fusillade, les agents ont suivi sa voiture jusqu’à un entrepôt à Golden Valley, où ils ont trouvé de la marijuana, de la méthamphétamine et de la poudre blanche à l’intérieur de l’unité.

Mario et Shannon auraient envoyé de l’argent au Mexique, a rapporté CBS.

