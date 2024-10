Un ancien employé d’un magasin de porno veut que le procès en diffamation intenté par le lieutenant-gouverneur de Caroline du Nord soit rejeté

RALEIGH, Caroline du Nord — Un ancien employé d’un magasin de porno qui a été accusé par le lieutenant-gouverneur de Caroline du Nord. Marc Robinson de diffamation a demandé à un tribunal de rejeter le procès intenté contre lui, qualifiant les allégations du politicien de « bizarres » et sa demande d’au moins 50 millions de dollars de dommages et intérêts de violation des règles du tribunal civil.

Robinson, le candidat républicain au poste de gouverneur, a déposé une plainte devant le tribunal du comté de Wake Mardi contre CNN et Louis Love Money, de Greensboro, affirmant avoir publié des « mensonges dégoûtants » à son sujet.

Le procès a identifié un rapport de CNN le mois dernier selon lequel Robinson avait publié des messages explicites à caractère raciste et sexuel sur le forum d’un site Web pornographique il y a plus de dix ans. Quelques semaines avant le reportage de CNN, Money a affirmé dans un clip vidéo et dans une interview avec les médias que pendant plusieurs années à partir des années 1990, Robinson avait fréquenté un magasin de porno dans lequel Money travaillait et que Robinson lui avait acheté des vidéos porno.

Attorneys for Money, en déposant une requête en rejet mercredi, a déclaré que le procès de Robinson violait une règle de procédure qui exige qu’une personne demandant des dommages-intérêts punitifs déclare initialement une demande de dommages-intérêts pécuniaires « dépassant 25 000 $ ».

La motion indique que la règle est conçue pour « empêcher que des demandes excessives ne soient divulguées publiquement dans les médias et entachent le processus judiciaire ». La violation de la règle, ont écrit les avocats Andrew Fitzgerald et Peter Zellmer, pourrait « avoir eu pour but même d’attirer l’attention des médias sur la campagne de M. Robinson ».

Dans le cas contraire, les avocats demandent également un non-lieu au motif que les allégations contenues dans le procès, même si elles étaient vraies, ne parviennent pas à établir une cause d’action contre Money.

« La plainte contient de nombreuses allégations impertinentes et bizarres », ont-ils écrit.

Lorsqu’on lui a demandé une réponse à la motion, la campagne de Robinson a fait référence au communiqué de presse de mardi annonçant le procès. Dans ce document, Robinson a déclaré que les allégations de « escrocs comme Louis Love Money sont des détritus salaces de tabloïd ».

Money a déclaré mardi qu’il maintenait ce qu’il avait dit comme étant véridique. CNN a refusé de commenter le procès lorsqu’il a été déposé et n’y avait pas répondu devant le tribunal jeudi midi.

Robinson se présente contre le candidat démocrate Josh Stein dans la campagne pour succéder au gouverneur démocrate à mandat limité Roy Cooper.

Le reportage de CNN a conduit de nombreux élus et candidats républicains, y compris le candidat présidentiel Donald Trump, à se distancier de la campagne de Robinson au poste de gouverneur. La plupart des meilleurs employés la campagne de Robinson et le bureau de son lieutenant-gouverneur ont démissionné à la suite du rapport de CNN, et la Republican Governors Association a cessé de soutenir la candidature de Robinson.

Le rapport du réseau indique avoir comparé les détails du compte sur le forum avec d’autres comptes en ligne détenus par Robinson en comparant les noms d’utilisateur, une adresse e-mail connue et son nom complet. CNN a également rapporté que les détails discutés par le titulaire du compte correspondaient à l’âge de Robinson, à la durée de son mariage et à d’autres informations biographiques.

Le procès allègue que CNN a publié son rapport alors qu’il savait, ou qu’il ignorait imprudemment, que les données personnelles de Robinson avaient déjà été compromises par des violations de données.