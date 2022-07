Un ancien employé d’entrepôt ATL Amazon vole 100 000 $ en produits Apple

Un ancien employé d’entrepôt d’Atlanta Amazon vole 100 000 $ de produits Apple simplement en se présentant et en faisant semblant de travailler, frappant tout le sud-est totalisant 300 000 $ de vol dans plusieurs États.

Parfois, une entreprise peut devenir trop grande pour son propre bien, et Amazon pourrait en être un parfait exemple. Amazon se développe apparemment chaque jour et prend le contrôle de la façon dont les gens achètent. Avec une croissance massive d’une année sur l’autre, une chose qui doit évoluer avec elle est le processus opérationnel.

Les entrepôts Amazon sont en plein essor jour et nuit pour tenir leurs promesses de livraison le jour même, un jour et deux jours. Ce même processus peut également laisser beaucoup de détails, qui peuvent apparemment être exploités par des employés – ou d’anciens employés – qui connaissent le système.

Un ancien employé de l’entrepôt d’Amazon se présente à l’entrepôt, sort avec 100 000 $ de produits Apple et continue de voler

Les députés du comté de Coweta ont déclaré qu’un homme de 28 ans avait été arrêté et accusé d’avoir volé plus de 100 000 dollars de marchandises dans des entrepôts d’Amazon, dont un à Newnan, en Géorgie. Ce qui est surprenant, c’est qu’il n’avait qu’à se présenter comme s’il travaillait, à entrer avec des employés et à utiliser sa connaissance du système d’inventaire pour voler les produits. Les autorités rapportent que pendant le braquage, personne ne soupçonnait quoi que ce soit et le suspect aurait chargé une charrette, puis serait reparti avec les biens volés.

Étonnamment, il s’en est peut-être tiré, mais la cupidité a conduit à sa disparition. L’ancien employé d’Amazon s’est rendu dans des entrepôts du sud-est et a répété le même processus quel travailleur. Les entrepôts étant si occupés et ayant de nouveaux visages chaque jour, le vol est passé inaperçu jusqu’à ce que les produits disparaissent et que les entrepôts examinent les images de surveillance pour reconstituer les choses.

Le suspect a été identifié comme étant Markece Ryans, 28 ans, et il fait face à des accusations de cambriolage au deuxième degré et de vol en prenant.

Vous pouvez regarder les images du braquage ci-dessous avec l’aimable autorisation de FOX5.