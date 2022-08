Un ancien employé de Twitter reconnu coupable d’accusations liées à l’espionnage pour les Saoudiens

Le jury a reconnu M. Abouammo coupable de deux chefs de fraude électronique ou de complot en vue de commettre une fraude électronique, deux des chefs de blanchiment d’argent, un chef de falsification de documents et un chef d’agir en tant qu’agent d’un gouvernement étranger sans divulguer correctement ce travail. Il a déclaré M. Abouammo non coupable de cinq chefs d’accusation de fraude électronique ou de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Chez Twitter, Ahmad Abouammo, 44 ​​ans, a géré des partenariats médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il a développé des relations avec des personnalités éminentes de la région, recevant des centaines de milliers de dollars et une montre de luxe d’un haut conseiller du prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman. En retour, ont déclaré les procureurs, il a partagé les informations personnelles des dissidents avec des responsables saoudiens.

SAN FRANCISCO – Un ancien employé de Twitter a été reconnu coupable mardi par un jury devant un tribunal fédéral de six chefs d’accusation liés à des accusations d’espionnage des utilisateurs de l’entreprise pour l’Arabie saoudite.

Le procès de M. Abouammo s’est terminé jeudi et le jury de six hommes et cinq femmes a mis 17 heures pour rendre un verdict.