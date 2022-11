Un ancien employé de Twitter fait rôtir Elon Musk avec la chanson ‘9 to 5’ de Dolly Parton mais avec une touche

Un ancien employé de Twitter a occupé une place sur la liste des tendances. Il y a quelques jours, l’ancienne employée de Twitter, Lindsay Crider, a posté une vidéo musicale d’elle-même en train de chanter un spin-off du single 9 à 5 de Dolly Parton en 1980. La chanson, basée sur le voyage de Twitter après son rachat par Elon Musk, a maintenant créé un buzz partout sur les réseaux sociaux. Selon le profil Linkedin de Lindsay, elle a fait partie de l’équipe marketing de Twitter pendant quatre ans.

Se moquant de l’ordre de Musk d’interdire les comptes se faisant passer pour lui ou se déclarant parodiques, Lindsay a commencé la vidéo en mentionnant qu’il s’agit totalement d’une blague, d’une parodie et qu’elle n’essaie de faire de l’ombre à personne. Suite à cela, la chanson a commencé avec l’avertissement d’Elon Musk d’accepter un rachat pour ne pas s’engager dans un environnement de travail hardcore. Les paroles de la chanson faisaient référence à de longues heures de travail, à des licenciements massifs et à des démissions après l’ultimatum de Musk d’être extrêmement hardcore et de travailler de longues heures à haute intensité pour conserver leur emploi.

Juste après que Linsday ait partagé la vidéo, les utilisateurs des médias sociaux ont submergé la section de réponse. Un utilisateur a répondu: “Votre voix est magnifique, vos paroles hystériques et hmm, peut-être qu’un peu d’ombre est acceptable compte tenu de :)”

Un autre utilisateur a écrit : « J’en avais vraiment besoin Merci de m’avoir fait sourire J’ai besoin de plus de ça Continuer »

Un troisième utilisateur a écrit : « Tweep Taylor gang unissez-vous ! (Je joue sur une 816, la tienne ressemble aussi à une série 8, peut-être ?) bravo, je suis jalouse de ta voix !

Vérifiez quelques autres réactions :

Les utilisateurs craignent désormais que Twitter ne soit sur le point de s’effondrer car plusieurs employés auraient démissionné la semaine dernière après l’ultimatum d’Elon. Après que RIP Twitter ait commencé à devenir tendance sur la plate-forme, Elon Musk a assuré aux utilisateurs que la plate-forme était à peu près vivante. Musk aurait parlé à plusieurs employés pour les convaincre de rester. Cependant, il était clair que de nombreux employés ont changé d’avis pour quitter l’entreprise.

