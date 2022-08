Un ancien employé de Twitter espionné pour un allié clé des États-Unis – tribunal

Un jury de San Francisco déclare un ancien employé de Twitter coupable de fraude et agissant en tant qu’agent d’un gouvernement étranger

Un jury fédéral de San Francisco a condamné un ancien responsable de Twitter pour espionnage pour le compte de l’Arabie saoudite et vente d’informations d’utilisateurs privés au gouvernement du royaume, dans une décision rendue mardi.

Ahmad Abouammo est un double national américano-libanais dont le travail consistait à aider à superviser les relations avec les journalistes et les célébrités au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il a fait face à 11 chefs d’accusation, dont le blanchiment d’argent, la fraude et le travail d’agent illégal d’un gouvernement étranger, et a été reconnu coupable de six d’entre eux, selon une copie du verdict.

Les procureurs affirment qu’Abouammo, 44 ​​ans, a reçu plus de 300 000 dollars ainsi qu’une montre d’une valeur de plus de 20 000 dollars des Saoudiens en échange de la révélation d’informations sur les détracteurs de leur gouvernement, telles que leurs adresses e-mail, numéros de téléphone, dates de naissance et autres données utilisées. pour identifier les personnes derrière des comptes anonymes.

“Les preuves montrent que, pour un prix et pensant que personne ne regardait, l’accusé a vendu sa position à un initié du prince héritier”, Le procureur américain Colin Sampson a déclaré dans ses remarques finales au jury californien, faisant référence à Bader Al-Asaker, un proche conseiller du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, qui aurait été l’employeur d’Abouammo.

Lire la suite Twitter admet avoir été piraté

La défense d’Abouammo a soutenu qu’il n’avait fait qu’accepter des cadeaux de « Saoudiens dépensiers » pour avoir fait son travail de gestion des clients, notant que les cadeaux étaient “changement de poche” dans la culture saoudienne, connue pour sa générosité et ses cadeaux somptueux.

Bien qu’il semble y avoir eu un complot pour obtenir des informations révélatrices sur les critiques saoudiens de Twitter, les procureurs n’ont pas réussi à prouver au-delà de tout doute raisonnable qu’Abouammon y avait participé, a fait valoir son avocat.

Néanmoins, l’équipe de défense d’Abouammo a reconnu que leur client avait violé les règles de Twitter en n’informant pas l’entreprise de la réception de l’argent et d’une montre d’un proche du prince héritier saoudien.

Les accusations initiales contre Abouammo ont été portées en octobre 2018 avec un autre accusé dans l’affaire – Ali Alzabarah, un ressortissant saoudien qui avait également travaillé au bureau de Twitter à San Francisco et aurait accédé aux informations personnelles de plus de 6 000 comptes au nom de l’Arabie saoudite.

Alors qu’Abouammo avait été arrêté par des agents fédéraux en novembre 2019, Alzabarah avait réussi à fuir les États-Unis avec sa famille avant d’être confronté aux accusations.