Un ancien employé de Twitter dit que la plate-forme a changé sa politique de modération de contenu pour les tweets “retour” de Trump

Un ancien haut responsable de Twitter a déclaré que le réseau social avait enfreint ses règles pour le tweet raciste de Trump en 2019.

À l’époque, Trump avait dit à quatre législateurs démocrates de couleur de “retourner” dans les pays d’où ils venaient.

Alexandria Ocasio-Cortez, l’une des cibles du tweet, a clairement été animée par ce qu’elle a appris.

Mercredi, Alexandria Ocasio-Cortez a lancé des plaintes concernant des préjugés anti-conservateurs sur Twitter après qu’un ancien employé de Twitter a témoigné que le réseau social avait modifié ses politiques en 2019 pour s’adapter aux tweets racistes du président Donald Trump qui disaient à quatre membres démocrates de couleur du Congrès de “revenir en arrière”. d’où ils viennent.

“Mon équipe a recommandé que, pour la première fois, nous trouvions Donald Trump en violation des politiques de Twitter et utilisions l’interstitiel d’intérêt public”, a déclaré aux législateurs l’ancienne employée de Twitter Anika Navaroli, qui travaillait dans l’équipe de modération du contenu de l’entreprise.

Ocasio-Cortez, qui était l’une des quatre femmes du Congrès que Trump attaquait, a été clairement indigné par la façon dont le réseau social a ensuite décidé de modifier sa politique pour autoriser le message du président. Navaroli a témoigné que la conclusion de son équipe avait été annulée par le vice-président de la confiance et de la sécurité de Twitter, Del Harvey.

“Voilà pour les préjugés contre la droite sur Twitter”, a déclaré Ocasio-Cortez, concluant la série de questions.

.@RepAOC @AOC: “C’est un abus des ressources publiques… Nous pourrions parler de soins de santé… Nous pourrions parler de droits à l’avortement, de droits civils, de droits de vote, mais à la place, nous parlons de l’histoire à moitié fausse d’un ordinateur portable de Hunter Biden. Je veux dire c’est une honte.” pic.twitter.com/IrgYvhb5n1 – CSPAN (@cspan) 8 février 2023

Démocrates et certains républicains a critiqué Trump pour le tweet de 2019, qui ciblait « le Squad », un groupe de législateurs démocrates progressistes composé de Rashida Tlaib, Ayanna Pressley, Ilhan Omar et Ocasio-Cortez. Ce qui était particulièrement exaspérant dans le message de Trump, c’est qu’il a déclaré que les femmes du Congrès “venaient à l’origine de pays dont les gouvernements sont une catastrophe complète et totale”.

Navaroli a également déclaré qu’à l’époque, Twitter avait inclus un exemple d’utilisation de l’expression “retournez dans votre pays” dans une liste de langues interdites contre les immigrants. Elle a déclaré que ces directives sur la modération du contenu avaient été soudainement modifiées dans les jours qui ont suivi le fait que le tweet de Trump avait été autorisé à rester inchangé. La recommandation avait été que les tweets de Trump soient étiquetés mais autorisés à rester sur la plate-forme puisqu’il était une personnalité publique.

Trump s’est surtout trompé; trois des législateurs sont nés aux États-Unis. Alors qu’Omar a fui la Somalie dans son enfance avant de devenir un citoyen naturalisé à l’adolescence. Quoi qu’il en soit, il y a une longue et laide histoire derrière le fait de dire aux personnes de couleur de retourner dans un autre pays.

Les républicains de la Chambre, qui détiennent désormais une légère majorité à la chambre, ont convoqué Navaroli et d’autres anciens hauts responsables de Twitter pour témoigner devant le comité de surveillance de la Chambre au sujet de la gestion par le réseau social du rapport initial du New York Post sur l’ordinateur portable de Hunter Biden.

Twitter a été critiqué à plusieurs reprises pour avoir autorisé les tweets de Trump à tenir. Suite à l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021, le réseau social a banni le président “en raison du risque de nouvelles incitations à la violence”. Elon Musk a permis à Trump de revenir sur la plate-forme après que le PDG de Tesla ait payé 44 milliards de dollars pour reprendre l’entreprise et la rendre privée.

L’ancien président n’a pas encore utilisé son compte. Les représentants actuels de Twitter n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.