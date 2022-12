Un ancien employé de Twitter condamné pour espionnage — RT World News

Ahmad Abouammo condamné à plus de trois ans de prison pour avoir divulgué des informations personnelles sur les utilisateurs de la plateforme au gouvernement saoudien

Un tribunal de district américain a condamné le ressortissant américano-libanais Ahmad Abouammo à trois ans et demi de prison pour avoir divulgué les informations privées des utilisateurs de Twitter à la famille royale saoudienne. La décision de mercredi intervient après qu’Abouammo a été reconnu coupable par un jury en août d’espionnage pour le compte de l’Arabie saoudite.

Abouammo avait travaillé pour Twitter et était chargé d’aider à superviser les partenariats médias de l’entreprise au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Selon les procureurs, il a été découvert qu’il faisait partie d’un stratagème visant à acquérir les informations personnelles des utilisateurs, y compris les numéros de téléphone et les dates de naissance, pour un agent saoudien.

L’accusation avait initialement requis une peine de prison d’un peu plus de sept ans, déclarant qu’elle voulait une peine suffisamment forte pour donner l’exemple et “Dissuader les autres acteurs de l’industrie de la technologie et des médias sociaux de vendre les données des utilisateurs vulnérables.”

On pense qu’Abouammo a été chargé de transmettre des informations sensibles à partir des systèmes internes de Twitter pour aider les responsables saoudiens à identifier et à localiser les utilisateurs d’intérêt qui avaient critiqué le gouvernement saoudien. Pour son aide, il aurait été indemnisé par une montre de 42 000 $ et une paire de virements électroniques de 100 000 $.















Un agent du FBI qui a témoigné dans l’affaire affirme qu’après qu’Abouammo ait quitté Twitter en mai 2015, il a continué à aider les Saoudiens en contactant d’anciens collègues et en les encourageant à vérifier des comptes saoudiens particuliers ou à supprimer des messages spécifiés par des agents comme violant les termes du site. de services.

Le ministère américain de la Justice a également déclaré qu’il pensait que deux autres hommes avaient participé au stratagème – un autre ancien employé de Twitter et un homme soupçonné d’aider le gouvernement saoudien. Tous deux sont soupçonnés d’avoir fui vers l’Arabie saoudite pour échapper aux autorités américaines.

Ni Twitter ni le gouvernement saoudien n’ont encore publié de réponse officielle à la décision.